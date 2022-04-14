Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya çalışan Tolga'nın 4 yıl hapsi istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya çalışan Tolga'nın 4 yıl hapsi istendi

DHA

Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya çalışan Tolga'nın 4 yıl hapsi istendi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken sırtından bıçakla yaraladığı için 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede tutuklu sanık Ahmadi hakkında eşini kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istenirken, kadını kocasının elinden alan Tolga Daşkıran´a yaralamadan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
22 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Afgan Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkındaki soruşturma tamamlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık Ahmadi hakkında olay sırasında kendisini durdurmak isteyen Hüseyin Şahin ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı için 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, eşi Shannaz Nazari'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame toplamda 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ahmadi´nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari´yi 'öldürme kastı' ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı bilgisine yer verildi.
İddianamede eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Nasimgül Ahmadi ifadesinde, babası tarafından omuzundan bıçakla yaralandığını ancak şikayetçi olmadığını belirterek, "Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem, kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darbetmeye devam etti. Araya girdiğinde babam, elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı" dedi.
'TUTMASALAR BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Bıçakla ağır yaralanan Shannaz Nazari ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İddianamedeki ifadesinde, Tolda Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Nazari, "Kızımız Nasimgül´ün evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elinde bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı, eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
'O KADINDA ANNEMİ GÖRDÜM´
3 gün cezaevinde kaldıktan sonra meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran ise yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
"Çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken 'Dur, yapma´ diye bağırdık ama karşı taraftaki kişi hiçbir şekilde dinlemedi. Kadının üzerine oturmuş şekildeydi. Hüseyin onu üzerinden almak isterken bacağından yaralandı sonra bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi. Hayatım gözümün önünden geçti. Bu zamana kadar kimseye ne bir şiddette bulundum, kadına kıza şiddet göstereni de uyardım. Kesinlikle karşıyım kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım."
Tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, mayıs ayında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-04-14 11:02:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de silah operasyonu: 11 gözaltı Ev ve iş yerini silah atölyesine dönüştüren şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de silah operasyonu: 11 gözaltı Ev ve iş ...
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
YEREL HABERLER Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı
Polis ekiplerinden tombala operasyonu
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden tombala operasyonu
Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı Eskişehirli öğrenci Milli Takım seçmelerine çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor Egemen Biçer: "Hayalim NBA ve Euroleague'de oynamak"
YEREL HABERLER Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı Eskişehirli ...
Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Isınan hava fiyatları ucuzlattı
YEREL HABERLER Isınan hava fiyatları ucuzlattı
Eskişehir’de helikopter destekli trafik denetimi 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen 254 araçtan 3’ü trafikten men edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de helikopter destekli trafik denetimi 13 ...
3. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
YEREL HABERLER Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan ‘Eskişehir kalkışlı ve varışlı İstanbul YHT seferleri' önerisi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan ‘Eskişehir kalkışlı ve ...
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi ...
Kaçak kazı yapan 2 şüpheli, dron ile yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 2 şüpheli, dron ile yakalandı
Dijital oyun motorları Metaverse dünyasının yapı taşları Metaverse dünyası için yazılımcıların eksikliği şimdiden hissediliyor Metaverse teknolojisi gelişim sürecinde Metaverse teknolojisi için yazılımcılar gerekiyor
YEREL HABERLER Dijital oyun motorları Metaverse dünyasının yapı ...
Soğuk havaya rağmen oltalar suya bırakıldı Eskişehirli balık tutkunları Porsuk kenarında vakit geçirdi
YEREL HABERLER Soğuk havaya rağmen oltalar suya ...
Eskişehir güne sisle başladı
YEREL HABERLER Eskişehir güne sisle başladı
2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı tutuklandı
Tarihi dizilerin zihgir ve tasavvufi yüzüklere etkisi büyük Tarihi diziler Osmanlı okçu zihgirlerinin değerini artıyor
YEREL HABERLER Tarihi dizilerin zihgir ve tasavvufi yüzüklere etkisi ...
Muhtar Açıkgöz: “Ramazan ayında eller yardıma uzandı” Yeşiltepe Muhtarı Açıkgöz Ramazan ayında yardımda bulunanlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Muhtar Açıkgöz: “Ramazan ayında eller yardıma ...
İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanıyor
YEREL HABERLER İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanıyor
Erik ağaçlarının pembe çiçekleri Eskişehir’i süsledi
YEREL HABERLER Erik ağaçlarının pembe çiçekleri Eskişehir’i süsledi
Avcıların bakım ürünlerine ilgisi arttı Av malzemeleri satıcısı Mithat Gelici: “Silah bakımı güvenlik açısından önemli”
YEREL HABERLER Avcıların bakım ürünlerine ilgisi arttı Av ...
Gençlerin yeni gözdesi antika pazarı oldu Nostalji sevdalısı gençler antika pazarına akın ediyor Her ayın ikinci haftası kurulan pazar gençlere antika kültürünü aşılıyor
YEREL HABERLER Gençlerin yeni gözdesi antika pazarı oldu Nostalji ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.