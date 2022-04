Kütüphanedeki sessiz ortam öğrenciler için cazipliğini koruyor Ara sınavlar dolayısıyla Anadolu Üniversitesi kütüphanesi dolup taşıyor

Ara sınavlara çalışmaya gelen öğrencilerin yoğun ilgisi dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, günün her saati dinamizmini koruyor.

Bahar dönemi için mart ayının son haftası başlayan Anadolu Üniversitesi’ndeki ara sınavlar, kampüs içerisindeki merkez kütüphanesinde adeta boş yer bıraktırmadı. Günün her saati dinamizmini koruyan kütüphane binası, çeşitli bölümlerdeki öğrencilere ev sahipliği yaparken aynı zamanda oluşan sessiz ortam, odaklanma sorunu yaşayanlar için her dönemde alternatif bir mekân haline geliyor. Bir proje üzerinde grup çalışması yapanlar ve dikkatini toplamak için gözünü masadaki sayfalardan ayırmayan üniversiteli gençlerin ders çalışma anları ise zaman zaman renkli görüntülere sebep oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.