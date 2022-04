Gündüzler mahallesinde Ramazan bereketi paylaşıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftarda mahalle sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, “Hayat Tepebaşı’nda sloganımız, kentimizin en uzak noktasından en merkezi yerine kadar tüm ilçemiz için geçerli. Merkezi ve kırsalı ile Tepebaşı’nı daha güzel noktalara taşıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Ek Hizmet Binası etkinlik salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Ataç’ın yanı sıra Gündüzler Mahalle Muhtarı Selim Kurnaz ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.



“Diliyorum ki bu birliktelik, her zaman devam edecek”

Buluşmada mahalle sakinlerine seslenen Başkan Ataç, “Bu güzel Ramazan akşamında Gündüzler’de sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki gibi iftar etkinlikleri düzenleyemiyoruz fakat kalplerimiz bir, bunu biliyor ve hissediyoruz. Ramazanın en sevdiğim yönü her kesimden insanımızı bir araya getiriyor olması. Bizler Tepebaşı’nda zaten daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bir bütün. Gündüzler sakinleri olarak bunu da en iyi siz biliyorsunuz. ‘Hayat Tepebaşı’nda’ sloganımız, kentimizin en uzak noktasından en merkezi yerine kadar tüm ilçemiz için geçerli. Merkezi ve kırsalı ile Tepebaşı’nı daha güzel noktalara taşıyoruz. Diliyorum ki bu birliktelik, her zaman devam edecek” sözlerini kullandı.

Gündüzler Mahallesi sakinleri de Başkan Ataç’a daima yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç iftar programının ardından kahvehanede vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet etti. Ataç son olarak mahalle sakinlerinden Sultan Başdoğan’ı da evinde ziyaret etti. Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri Hasan Hüseyin Bolat, Hasan Ünal, İbrahim Kökdere, Seyfettin Çalışkan, Turgut Doğandor da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.