Porsuk Çayı’nın kıyısındaki çöp yığını dikkat çekiyor Havanın ısınmasıyla birlikte her gün parkta vakit geçirenlerin sayısı artıyor

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Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Eskişehir’in ünlü Porsuk Çayı kıyısındaki çöp yığını dikkat çekti.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kanlıkavak Parkı kıyısında biriken çöpler görüntü kirliliği oluşturuyor. Havanın ısınmasıyla birlikte her gün parkta vakit geçirenlerin sayısı artıyor. Porsuk Çayı’nın etrafına kurulan parkta yürüyüş yaparken kıydaki çöpleri gören vatandaşlar tarafından tepki çekiyor. Çöp yığınının içinde cam ve pet şişeler, naylon poşetler ile çok sayıda plastik atık yer alıyor. Doğal güzelliklere sahip çıkılması gerektiğini belirten vatandaşlar, çöplerin temizlenmesini istiyor.

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