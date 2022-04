Orman işçilerine “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 136 işçiye Bölge Müdür Yardımcısı ve İSG Uzmanı İsmet Kıraç tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” verildi.

Eğitime başlamadan önce geçen yıl yangın sezonunda Muğla ve Antalya bölgelerinde yaşanan yangın felaketlerinde şehit olan çalışma arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan saydı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz açılış konuşmasında, meslek şehitlerine rahmet dileyip işçi sağlığının öneminden bahsetti. Verilen eğitimlerin dikkate alınması gerektiğini ve işçi sağlığının, güvenliğinin her şeyin üstünde tutulması gerektiğini, sadece yangında değil üretimde ve her türlü orman işlerinde de işçilerin payının çok büyük olduğunu dile getirdi.



“İdari kadro her zaman işçinin yanında”

Her personelin işini titizlikle yaptığından bahseden Boz, büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, idari kadronun da her zaman işçinin yanında hazır bulunduğunu söyledi.

Halkla iç içe olan kesimin işçiler olduğunu ve kurumun iyi bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyleyen Boz, saha içinde birebir çalışan işçilerin kişisel koruyucu donanım kullanımlarının önemli olduğunu belirtti. Birlikte çalışmanın uyumundan bahseden Boz, hedeflerini büyüterek toplumda farkındalık oluşturulmasının, kurumu daha iyi yerlere taşıyacağını söyledi. Bölge Müdürü İsmail Boz, iyi bir eğitim olması dileklerini sunarak sözü sunum yapması için İSG Uzmanı İsmet Kıraç’a verdi.

Verilen aranın ardından eğitim konularına geçildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İsmet Kıraç bir sunu eşliğinde iş kanunu, iş güvenliği, kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi ve can güvenliği konularını anlattı.

Eğitimin sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplandırarak eğitim sonlandırdı.

