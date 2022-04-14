Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek

DHA

Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, dünya çapında nesli tehlikede olan küçük akbabaların üzerlerine uydu vericisi takılarak takip edilmesine olanak sağlayacak proje başlatıldı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, küçük akbabaları Eskişehir'deki üreme alanlarında yakalayıp onlara uydu vericisi takılacağını ifade ederek, "Uydudan takiplerini sağlayacağız. Bu sayede hayvanların hareketlerini, alan kullanımlarını ortaya çıkartıp onları daha iyi korunur hale getireceğiz" dedi.
Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesi'nin iş birliğiyle çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, küçük akbabalar kurulan kapanlarla zarar verilmeden yakalandıktan sonra üzerlerine uydu vericisi yerleştirilerek alan kullanımları ve davranışları takip altına alınacak.
'UYDUDAN TAKİP EDECEĞİZ'
Projeyle küçük akbabaları daha iyi korunur hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kuzey Doğa Derneği Bilim Derneği Koordinatörü Emrah Çoban, "Eskişehir zaten küçük akbabalar için önemli bir noktada. Yuvaları burada, bu bölgede üreme yoğunluğu var. Bu çalışmalar sonuçlandıkça, akbabaların ne kadar büyük alan kullandıklarını ortaya çıkartacağız. Küçük akbabaları yakalarken özel bir kapan sistemi kullanıyoruz. Bu kesinlikle hayvanlara zarar vermiyor. Yakaladıktan sonra onları yaklaşık yarım saatlik bir operasyonun ardından doğaya geri salıyoruz. Yaptığımız çalışma tamamen akbabalara zarar vermeden onların izlenmesini sağlıyor. 30 gramlık çok küçük bir verici kullanıyoruz. Bu vericinin özelliği, dakikada 1 koordinat alıp 12 saatte bir bu koordinatları bize göndermesi. Bu sayede biz de küçük akbabayı 12 saatte bir takip edebiliyoruz" diye konuştu.
'GELİRİMİZİN YÜZDE 5'İNİ KORUMA FONUNA AKTARIYORUZ'
Hayvanat Bahçesi gelirlerinin yüzde 5'ini yaban hayatını koruma fonuna aktardıklarını söyleyen Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin ise "Küçük akbaba koruma projesinde, akbabaların yerlerini tespit ederek onları takip edederek, nerelerde yuvalandıklarını, nerelerde beslendiklerini, göç rotalarını belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü Eskişehir onların Avrupa´daki önemli yuvalama alanlarından bir tanesi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-04-14 20:29:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de yapılan silah operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir’de yapılan silah operasyonunda 3 tutuklama
4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi
Orman işçilerine “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER Orman işçilerine “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ...
Porsuk Çayı’nın kıyısındaki çöp yığını dikkat çekiyor Havanın ısınmasıyla birlikte her gün parkta vakit geçirenlerin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Porsuk Çayı’nın kıyısındaki çöp yığını dikkat ...
Gündüzler mahallesinde Ramazan bereketi paylaşıldı
YEREL HABERLER Gündüzler mahallesinde Ramazan bereketi paylaşıldı
Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli ...
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk sobadan sızan ...
Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi ağır ...
Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 11 gözaltı
Kütüphanedeki sessiz ortam öğrenciler için cazipliğini koruyor Ara sınavlar dolayısıyla Anadolu Üniversitesi kütüphanesi dolup taşıyor
YEREL HABERLER Kütüphanedeki sessiz ortam öğrenciler için ...
Masa Tenisi Turnuvası’nda 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Masa Tenisi Turnuvası’nda 2 gümüş madalya kazandı
İkinci Kadir Şeker olayının iddianamesi kabul edildi Anne ve kızını kurtaran Tolga Daşkıran hakkında 4 yıla kadar hapis istendi Tolga Daşkıran’ın eylemi ‘meşru savunma’ olarak değerlendirildi Afgan şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talebi Kocası tarafından bıçaklanan Shahnaz N: “Etraftakiler tutmasalar eşim beni öldürecekti”
YEREL HABERLER İkinci Kadir Şeker olayının iddianamesi kabul ...
Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya çalışan Tolga'nın 4 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya ...
Eskişehir’de silah operasyonu: 11 gözaltı Ev ve iş yerini silah atölyesine dönüştüren şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de silah operasyonu: 11 gözaltı Ev ve iş ...
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
YEREL HABERLER Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı
Polis ekiplerinden tombala operasyonu
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden tombala operasyonu
Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı Eskişehirli öğrenci Milli Takım seçmelerine çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor Egemen Biçer: "Hayalim NBA ve Euroleague'de oynamak"
YEREL HABERLER Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı Eskişehirli ...
Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Isınan hava fiyatları ucuzlattı
YEREL HABERLER Isınan hava fiyatları ucuzlattı
Eskişehir’de helikopter destekli trafik denetimi 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen 254 araçtan 3’ü trafikten men edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de helikopter destekli trafik denetimi 13 ...
3. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
YEREL HABERLER Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.