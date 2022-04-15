OEDAŞ'ın dijital yatırımlarıyla 25 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ), dijital ortam üzerinden birçok hizmete kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan yatırımları iş süreçlerini hızlandırırken, azalan kağıt tüketimi ile doğayı da koruyor.

Geçen yıl devreye aldığı OEDAŞ Portal sayesinde bir yılda A4 kağıt kullanımını yaklaşık 300 bin adet düşüren OEDAŞ böylece 25 ağacın kesilmesini önledi. Bu yatırımla birlikte karbon ayak izlerini de azalttıklarını söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, doğaya ve geleceğe yönelik yatırımlarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, dijital dönüşüm alanında yaptığı yatırımlarla iş süreçlerini hızlandırırken sürdürülebilir bir yaşama da katkı sağlıyor. Geçen yıl elektrik proje müellifleri ile tesisatı yapan elektrikçilerin tüm iş süreçlerini dijital ortamda takip etmelerini ve proje dosya gönderimlerini dijital ortamda yapmalarını sağlayan ‘OEDAŞ Portal’ hizmetini devreye alan şirket, gereksiz kağıt kullanımının da önüne geçti. Portalın devreye girmesiyle birlikte A4 kağıt kullanımını yaklaşık 300 bin adet azaltan OEDAŞ, böylece 25 ağacın kesilmesinin önledi.

“Sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyoruz”

Dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmaların iş süreçlerini hızlandırırken, karbon ayak izini düşürdüğüne dikkat çeken OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “OEDAŞ olarak yaptığımız tüm çalışmalarda sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyoruz. Günümüz dünyasında bunu sağlamanın öncelikli koşullarından birini dijitalleşme alanındaki yatırımlar oluşturuyor. Bu bakış açısıyla geçen yıl hayata geçirdiğimiz OEDAŞ Portal ile proje başvuru süreçlerimizde gözle görülür bir hızlanma yakalarken, evrak ve kâğıt kullanımını azaltarak karbon salımının önüne geçtik. Doğaya, dolayısıyla geleceğimize yaptığımız bu yatırımın getirdiği motivasyonla hem paydaşlarımız hem de tüketicilerimizin memnuniyetini daha da üst noktalara taşırken, yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize sürdürülebilirlik çerçevesinde aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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