Makrome çanta satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor Hacer Çakıt’ın tasarladığı makrome çantalar yok satıyor Kadın emekçiler makrome sanatıyla kendi ayakları üzerinde duruyor

Eskişehir’de yaşayan Hacer Çakıt üç yıl önce öğrendiği makrome sanatı ile aile ekonomisine destek, diğer kadın emekçilere ise örnek oluyor.

Makrome, el emeği ile iplerin birbiri arasına geçirilmesiyle ortaya çıkan bir sanattır. Bir nevi düğümleme sanatı olarak bilinen makrome ile farklı teknikler kullanılarak çeşitli ürünler tasarlanabilir. Düğümleme tekniklerini kullanarak yapılan ve el becerisi gerektiren bu sanat, tekstil ve örme sanatının ilk basamağı olarak görülüyor. Makrome, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen birçok ev hanımının ilk tercihi oluyor. Hacer Çakıt, makrome sanatı ile çanta tasarlayıp Eskişehir’de satışa sunuyor. Makromeyi kendi çabaları ile öğrenen Çakıt, çevresindeki kadınlara yol gösteriyor.

“Boş durmayı sevmeyen bir insanım”

Eskişehir’e 32 yıl önce evlenerek gelen Hacer Çakıt, kendi ayakları üzerinde durabilmek ve ailesine katkı sağlayabilmek için makromeye yöneldiğini anlattı. Sattığı çantaların A’dan Z’ye her şeyini kendi yaptığını söyleyen Çakıt, “Adana doğumluyum, buraya 1991 yılında gelin geldim. Yedi, sekiz sene çalıştım, rahatsızlanınca evde oturmak zorunda kaldım. Çanta örüp, astarlıyorum ve onun satışını yapmaya çalışıyorum. Boş durmayı sevmeyen bir insanım. Üretken olmak ve aileme katkıda bulunmak için bu tür bir el işine yöneldim, hemen hemen üç senedir yapıyorum. Genelde polyester makromeden yapıyorum. Üç günde biten de bir günde biten de var. Kafaya taktığım zaman gece yarısına kadar oturuyorum, bitirmeden yatmıyorum. Öyle bir huyum da var. İçinin astarını falan da kendim yapıyorum, terziye vermiyorum. Zevkle örüyorum” dedi.

“50 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor”

El emeği örgü çantaların insanlar tarafından beğenildiğinden bahseden Çakıt, satışa sunduğu çantaların fiyatını emeğine göre belirlediğini anlattı. Çevresindeki kadınların da boş durmaması için onları bir şeyler yapmaya teşvik eden Hacer Çakıt sözlerine şöyle devam etti:

“Bir şeyler üretmek, değişik şeyler yapmak hoşuma gidiyor. İlgi gösteren beğenen çok oluyor. Kimisi ‘hazır mı hepsini siz mi yapıyorsunuz?’ falan diye soruyor. Ben de ‘Hepsini kendim yapıyorum, el emeğim’ diyorum. Fiyatlar 50 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor. Mesela kızım ‘Anne bak bunlar daha çok gider’ falan diyerek beni yönlendiriyor. Destekliyorlar onlar da beni. Kimse evde boş durmasın, bir şeyler üretsin. Boşa zaman geçireceklerine üretken olsunlar”

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