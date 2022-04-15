Sezonun son balıkları tezgâhlarda

Denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonun son balıkları tezgâhlardaki yerlerini aldı.

Av sezonunun bitmesiyle birlikte son balıklar Eskişehir tezgâhlarında satışa sunuldu. Sezonun zaman zaman bolluk ve bereket içinde geçerken bazen de umduklarını bulamadıklarını belirten Eskişehirli balıkçılar sezondan genel olarak memnun olduklarını dile getirdiler.

İlerleyen günlerde fiyatların bir miktar artacağına değinen 21 senelik balıkçı Muharrem Şahin, “Şimdi hamsi, sardalya, istavrit, mezgit, çinekop, barbun gibi balıklar av sezonu bittiği için biraz sıkıntıya girer. Büyük tekneler çekiliyor ama onların yerine ufak kayıklar çıkar. Onlar da olta balıkçılığı yaparlar bu yüzden de fiyatlarda biraz artış olabilir. Önümüzdeki günlerde kilo başı 10 ya da 15 lira arasında seyredebilir. Bu sene hamsi istavrit, barbun, çinekop, mezgit gibi balıklar bolluktaydı ama bu önümüzdeki sezonda palamutun bol olacağını söylüyorlar biz de öyle düşünüyoruz. Karadeniz’de mayın tehlikesinden dolayı avlanmak yasak onun dışında balık genellikle Ege veya Marmara’dan gelir. Dediğimiz gibi yazın ufak teknelerimiz çıkacak, büyük kayıklar çıkamaz. İnsanlar balıksız kalmaz tam mevsiminde olan sardalya, istavrit, barbun gibi balıklar ara sıra çıkar. Bunun yarı sıra alabalık, sazan yayın çupra levrek gibi balıklar piyasada olmaya devam eder” dedi.



“Yazın devamlı balık oluyor”

Av yasağının başlamasıyla büyük teknelerin denize açılamayacağını söyleyen bir diğer balıkçı Yüksel Çitak, açılan küçük teknelerin de az balık tuttuklarından dolayı fiyatların yükseleceğine değindi. Vatandaşların gerek ithal gerek buzhane ürünleriyle balıksız kalmayacağını ifade eden Çitak, “Fiyatların yükselmesinin sebebi yasağın büyük kayıklara gelmesi, insanlar küçük teknelerle az miktarda balık tutabiliyorlar bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Yazın devamlı balık var, genellikle çupra ve levrekler oluyor. Norveç’ten gelen ithal palamut oluyor ve bunların yanı sıra havuz balıklarını, buzhane hamsilerini, palamutlarını satıyoruz” dedi.

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