Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari şüpheli de yakalandı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR´de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.´yi 60 bin 950 dolar dolandıran ve kente gelip paraları aldığı tespit edilen Kamerunlu firari şüpheli Bengono Armand, İstanbul´da yakalandı. Şüphelinin kaldığı evde çok sayıda sahte dolar ile 5 paket sahte euro yapımında kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi´nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş insanı olarak tanıtan Kamerun uyruklu şüpheliler, alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile temas kurdu. Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C.´ye Türkiye´ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. Çiftçi İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir´de buluştuğu Kamerun uyruklu Guy Djeutha, Bertrand Nzali ve Bengono Armand´a teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında JASAT dedektifleri, Eskişehir´de İ.C.´den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerinden Kamerun uyruklu Guy Djeutha ve Bertrand Nzali ile onlarla birlikte yakalanan Uganda uyruklu Rebecca K.´yı İstanbul´da kaldıkları evde gözaltına aldı. Evdeki aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 sahte 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankası´nın (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi. Guy Djeutha ve Bertrand Nzali çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ifadesinin ardından serbest bırakılan Uganda uyruklu Rebecca K. ise Göç İdari Müdürlüğü´ne teslim edildi. Olayda baş şüpheli olan ve Eskişehir´de İ.C.´den paraları teslim aldığı belirtilen Kamerunlu Bengono Armand ise kaçtı.

SAHTE DOLARLA YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmaların ardından firari şüpheli Bengono Armand, İstanbul´daki saklandığı evde yakalandı. Evde çok sayıda sahte dolar ile 5 paket sahte euro yapımında kullanılan kağıtlar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanmak üzere Eskişehir´e getirilen Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla Beylikova Adliyesi´ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-04-15 12:14:02



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