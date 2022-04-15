Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari şüpheli de yakalandı (2)



TUTUKLANDI

Eskişehir'de kendisini Fransız iş insanı olarak tanıtıp, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C.'yi 60 bin 950 dolar dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kamerun uyruklu Bengono Armand, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Şüphelilerin evlerinde 100´lük banknotlar halinde 1 milyon 130 bin sahte ABD doları, 200´lük banknotlar halinde sahte 500 bin euro, çok miktarda sahte para kalıbı ve değişik isimlere ait 5 sahte pasaport ele geçirildiği, soruşturmanın genişletildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-04-15 17:24:32



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