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Kolları olmayan Baran, milli yüzücü Sümeyye´nin izinde

DHA

Kolları olmayan Baran, milli yüzücü Sümeyye´nin izinde


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de doğuştan 2 kolu da olmayan Baran Doruk Şimşek (13), Berlin'de Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde, 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci oldu. Çalışmalarını milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile birlikte sürdüren ve çok destek gördüğünü belirten Şimşek, "Sümeyye ablamı örnek alıyorum. Yarışlarını izliyor, neler yaptığını görüp onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Sümeyye ablam çok hızlı yüzüyor, ben de ona yetişmek istiyorum" dedi.
Kentteki özel okulda tam burslu eğitim gören Baran Doruk Şimşek, 6 yaşındayken Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'ın kendisini keşfetmesiyle yüzmeye başladı. 6 yıldır yüzen ve doğuştan 2 kolu da olmayan Şimşek, Berlin'de katıldığı Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci olmayı başardı.
'SÜMEYYE ABLAMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM'
Birlikte antrenman yaptığı milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kendisine örnek aldığını söyleyen Baran Doruk Şimşek, "Berlin'deki yarışma çok heyecanlı geçti. Bir branşta diskalifiye oldum ama sırtüstü yüzmede kendi kategorimde birinci oldum. Her zaman Sümeyye ablamı örnek alıyorum. Onun yarışlarını izliyorum, neler yaptığını görüp, onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Sümeyye ablam çok hızlı yüzüyor, ben de ona yetişmeye çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim; dikkatli olup, daha güzel başarılar almak. Dikkat edersem başarı da zaten gelir. Okuldaki arkadaşlarım bana çok destek veriyorlar. Arkadaşlarım da öğretmenlerim de benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Ben de bu desteklerin hakkını vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu.
SÜMEYYE BOYACI: MADALYALARDAN ÇOK ÖRNEK OLMAK BİZİ MUTLU EDİYOR
Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde, 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Baran'ın kendisiyle aynı mücadeleyi göstermesini gururla izlediğini söyledi. Şu ana kadar yaptığı en iyi dereceyi elde ettiğini anlatan Boyacı, "Yılın en iyi Avrupa derecesini yaptım. Bu yüzden mutluyum, gururluyum. Bununla birlikte bu sene katılacağımız dünya şampiyonası öncesinde bizim için güzel bir yarış oldu. Bu müsabakanın bizim için en anlamlı yanlarından biri de alttan gelen diğer küçük sporcu kardeşlerimizi görmekti. Biz eskiden bu yarışma organizasyonlarının en küçük sporcusu olarak katılıyorduk. Şimdi bizden daha da küçük sporcular var ve onlara ağabeylik, ablalık ediyor olmak bizi çok gururlandırıyor. Aldığımız madalyalardan çok örnek olduğumuz sporcular bizi mutlu ediyor. Başarının bizim için en büyük getirisi bu küçük sporcular. Baran da onlardan biri. Önünde çok güzel yarışlar olacağını, çok başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum. Ona örnek olmak çok güzel. Benimle aynı mücadeleyi paylaşıyor olmasını da gururla izliyorum" dedi.
Sümeyye'nin, Baran'a çok iyi mentorluk yaptığını, antrenmanlar sırasında gerekli uyarılarda bulunduğunu belirten milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ise şöyle konuştu:
"Baran kendi klasmanında birinci oldu. İlerleyen yaşlarda Sümeyye ile birlikte onun da aynı evreye geleceğini düşünüyoruz çünkü Sümeyye çok iyi bir mentor. Arkadaşları ile iletişimi de çok kuvvetli. Uyarılması gereken noktalarda Baran'ı uyarıyor. Antrenmanlara da beraber giriyorlar. Sümeyye'nin Baran'a katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız müsabakamız dünya şampiyonası. Portekiz'in Madeira Adası'nda 12-17 Haziran tarihlerinde dünya şampiyonası olacak. Sümeyye burada mevcut derecesini korur ve geliştirirse, daha iyi bir derece bekliyoruz. Bizlere ülkemiz adına gurur yaşatacaktır. Kendisi çok istekli ve azimli. Bu istek ve azim doğrultusunda çalışmalarını hiç eksiltmiyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-04-16 10:51:24

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