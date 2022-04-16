Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu

İHA

Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer ile bir araya geldi.
İftar programına Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve ilçe yönetimi, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

“Bu ülkenin kaderini tayin etmekte çok önemli yere sahibiz”
Duaların edilmesi ve oruçların açılmasıyla başlayan programda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan ayında kurulan sofraların çok değerli olduğunu belirterek, “Ramazan ayında iftar sofraları çok farklıdır. Yani zenginin, fakirin, kadının, erkeğin, çocuğun herkesin oturduğu sofralardır. 10 yıl biliyorsunuz sokak iftarları yaptık. Geçen gün rakamları hesapladık, 650 bin kişi iftar soframıza oturmuş. İftar sofralarının dini vecibelerin yerine getirilmesinin yanı sıra bir özelliği daha var. İnsanların sosyalleşmesini de sağlıyor. Ben o sokak iftarlarında çok gördüm. Aynı apartmanda oturuyorlar birbirlerini görmüyorlar ama iftar sofrasında buluşuyorlar. Böyle değerli bir sofra. Ama günümüzde yoksulluk maalesef çok arttı. Bizler belediye olarak elimizden gelen bütün destekleri veriyoruz fakat bazılarına yetişebiliyoruz, bazılarına ise yetişemiyoruz. Sizler de çevrenizde çok yoksul olan vatandaşlar varsa lütfen belediyeye bildirin arkadaşlar. Onları da çağıralım, onlar da bizim soframıza otursunlar, bu değerli sofraları paylaşalım” diye konuştu.

“Hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız”
Önümüzdeki genel seçimlerin önemine de değinen Ataç, “Bu seçim bir Kurtuluş Savaşı gibidir. Bunu hepiniz öyle bilin. Hani “Köprüde son çıkış” diye bir söz var ya Türkiye’nin hali şuanda bu durumda. Eğer biz bu son çıkışı kaçırırsak kimse kusura bakmasın Türkiye ondan sonra kolay kolay toparlanmaz. Ama hiçbir zaman ben umutsuz olmadım. Bakın 20 yıldır bu konuda dik duruyoruz. Eskişehir, çok farklı bir yer. Tabi biz bugün Türkiye’nin yaşadığı birçok olumsuzluğu yaşamıyoruz. Gerçekten kentimizde demokrasi, huzur, özgürlük var. Bu özellikleri kaçırmamak için seçimi kazanacağız arkadaşlar, başka şansımız yok. Ben adım gibi eminim, büyük farkla bu seçimi kazanacağız. Fakat herkes çok çalışacak ve sandıkları hiçbir şekilde bırakmayacağız. Bu güzel Ramazan gününde sizlerle bir araya gelmekten de çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerde daha çok bir araya geleceğiz. Hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız. Yolumuz açık olsun arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte ülkemize güneşli günleri getireceğiz”
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerin ise geçeceğine inanıyorum. Bunun için çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemize güneşli günleri getireceğiz" dedi.

“Kimsenin çocuğunun yatağa aç girmesine izin vermeyelim”
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, böyle bir birlikteliği ve böyle bir kardeşlik sofrasına ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Bu zor günlerin geride kalmasını el birliğiyle birlikte sağlayalım. Dayanışmayı, kardeşliği, birliği ve beraberliği hem ilçemizde hem kentimizde hem de bu ülkede yeniden yaşatalım. Arzu ettiğimiz çağdaş, özgür, aydınlık Türkiye’yi birlikte oluşturalım diyorum. Bu vesile ile herkesin Ramazan’ın hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım kampanyası Güçlerini birleştiren muhtarlar, günde 130 kişiye iftar yemeği veriyor İhtiyaç sahiplerine iftar yemeği ikram edebilmek için el ele verdiler
YEREL HABERLER İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım ...
“Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” proje tanıtımı yapıldı Amaç madencilerin iş güvenliği
YEREL HABERLER “Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ...
Bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediliyor
YEREL HABERLER Bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ...
Kolları olmayan Baran, milli yüzücü Sümeyye´nin izinde
YEREL HABERLER Kolları olmayan Baran, milli yüzücü Sümeyye´nin ...
Hatalı park yüzünden 250 metre sedye taşıdılar Hatalı park edilen araç ambulansa geçit vermedi Hastaya müdahale etmek isteyen sağlık personeli 250 metreyi koşarak ilerledi
YEREL HABERLER Hatalı park yüzünden 250 metre sedye taşıdılar Hatalı ...
İnönü’de gönül sofrası Aşağıkuzfındık’ta kuruldu
YEREL HABERLER İnönü’de gönül sofrası Aşağıkuzfındık’ta kuruldu
Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı Ramazanla birlikte Eskişehir’de dilenciler çoğaldı Hemen her camisinin önünde namaz çıkışında görülen dilencilerin birçoğu yabancı uyruklu
YEREL HABERLER Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler ...
Eskişehirli sevimli üçüzler ilginin odağı oldu İki yaşında olan Ela, Hilal ve Zeynep gönüllerince eğlenirken bazı vatandaşlara da el sallayarak neşe saçtı
YEREL HABERLER Eskişehirli sevimli üçüzler ilginin odağı oldu İki ...
Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
İnşaatta atış talimi yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER İnşaatta atış talimi yapan şahsı jandarma ekipleri ...
Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı
Ellerde ve ayaklarda büyümeye dikkat Doç. Dr. Göknur Yorulmaz: “Vücuttaki değişim yıllarca fark edilemeyebilir”
YEREL HABERLER Ellerde ve ayaklarda büyümeye dikkat Doç. Dr. Göknur ...
Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari şüpheli de yakalandı (2)
YEREL HABERLER Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari ...
EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz"
YEREL HABERLER EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına ...
Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği
YEREL HABERLER Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl ...
23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye Eskişehirli dernek geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER 23 Nisan için miniklere ay yıldızlı ...
Satmak için Eskişehir’e uyuşturucu madde getiren 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Satmak için Eskişehir’e uyuşturucu madde getiren 3 ...
Ertuğrulgazi’nin sır kâtibi ve has ahbabı 'Sır Hoca' Sır Hoca hazretlerinin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi bakım ve onarımdan geçirildi
YEREL HABERLER Ertuğrulgazi’nin sır kâtibi ve has ahbabı 'Sır ...
Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari şüpheli de yakalandı
YEREL HABERLER Çiftçiyi 60 bin dolar dolandıran Kamerunlu firari ...
Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı
Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı
Başkan Adayı Karamanlı'ya destek artıyor
YEREL HABERLER Başkan Adayı Karamanlı'ya destek artıyor
Sezonun son balıkları tezgâhlarda
YEREL HABERLER Sezonun son balıkları tezgâhlarda
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.