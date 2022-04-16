Ortaokullar arası “15. Milli Kültür Bilgi Yarışması Finali” düzenlendi

Eskişehir’de Türk Ocağı tarafından düzenlenen, ortaokullar arası Milli Kültür Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda yapılan finalde, TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu öğrencileri, Bilgehan Semerci, Mustafa Emir Öz, Nihat Deniz Kayacık birinci oldu. Bu sene 15.si gerçekleştirilen bilgi yarışmasının final turunda, Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencileri ikinci olurken, Orhangazi Ortaokulu öğrencileri üçüncü, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise dördüncü oldu.

Yarışmanın sonunda katılım sağlayan öğrencilere madalya ve ödülleri Türk Ocağı Eskişehir Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından takdim edildi. Öğrencilerin milli kültüre olan ilgilerini arttırmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Nedim Ünal, buradaki asıl amaçlarının öğrencileri yarıştırmak olmadığını belirtti. Ünal , güzel sonuçlarını gördükleri bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da devam ettireceklerini söylerken sözlerine şöyle devam etti;



“Amacımız öğrencileri yarıştırmak değildi”

“Bu sene 15'nci ortaokullar arası milli kültür yarışmasını düzenledik. 15 senedir aralıksız devam ediyor. Bu yarışmaya Eskişehir’de yer alan ortaokullarımız katıldı. Üç tane elemenin ardından artık final için 4 okulumuz mücadele verdi. Bu okullarımıza milli kültürümüze ait sorular sorduk. 20 tane sorumuzun ardından eşitlik oldu ve yarışmamız üstünlük bozulana kadar devam etti. Burada bizim amacımız öğrencileri yarıştırmak değildi. Asıl amaç, öğrencilerimizin milli kültüre karşı ilgilerini arttırmak. En azından bir grup öğrenci, bizim sayemizde bu yarışmaya güzel şekilde hazırlanarak bilgi edinmiş oldu. Dolayısıyla öğrencilerimizin, kendi kültürleri ve tarihleriyle daha barışık bir ortam haline gelmeleri sağlandı. Bunun güzel sonuçlarını da yıllardır görmekteyiz. Çocuklarımız ilerleyen yıllarda bu ilgilerini devam ettireceklerdir”



“Bizim gönüllerimizde birinci oldular”

TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu Müdürü Aydın Uğurlu da yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti. Uğurlu, “Bu bir milli kültür yarışmasıydı. Sonuçta bu yarışmaya katılan bütün çocuklarımız aslında bizim için gönüllerimizde birinci oldular. Ancak her yarışmanın kuralları olduğu gibi bu yarışmanın da bir kuralı var. Biz, TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu olarak son yıllarda büyük başarılara imza atıyoruz. Bu yarışmayı da birinci olarak sonuçlandırdık. Ben öğrencilerimi çok tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin ülkemiz için iyi bireyler olacaklarını düşünüyorum. Yarışmayı organize eden Türk Ocaklarına da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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