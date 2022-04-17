Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

EskişehirAnkara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin defalarca takla atması sonucu 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, EskişehirAnkara karayolu 4. kilometre saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bursa istikametine giden Hamit Ç. idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karayolu kenarındaki eğimli araziye daldı. Arazide defalarca takla atan otomobil içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hamit Ç., Hüseyin Ç., Süleyman Ç., Songül Ç., Ecrin Ç. ve bebek Evra Ç. 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.