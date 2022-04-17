Otomobil şarampole yuvarlandı: 1´i bebek 6 yaralı

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1´i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu 4´ünci kilometrede meydana geldi. Hamit Çalışkan kullandığı 16 AJT 511 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 5 kişi yaralandı .Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2022-04-17 11:40:24
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