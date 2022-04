Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri

Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye´de herkesin spora erişmesi için gerekli olan tesisleşmeyi sağladıklarını ifade ederek, "Gençlik bizim için en büyük umut, sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri. İşte gençlerimizin umudunu büyütme, gençlerle birlikte sevinci yaşama, o sevinci büyütme en büyük gayretimiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir´e geldi. Partinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, partililerle sohbet ederek, spora erişmek için gerekli tüm altyapı tesislerini inşa ettiklerini söyledi. Eskişehir´in spor potansiyeli ve spor kültürü açısından çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Her günü gençlerimizle birlikte iftar sofralarında değerlendirme adına, kucaklaşma adına bir imkan biliyoruz. Bugün hem gençliğin hem de sporun marka şehri Eskişehir´deyiz. Eskişehirimiz hem gençlik yatırımları açısından hem de spor potansiyeli ve spor kültürü açısından önemli bir marka. Bizde bu markayı nasıl daha farklı noktalara taşırız. Nasıl daha da büyütürüz? Sporun erişebilirliliğini branş noktasındaki çeşitliliğini hem altyapı hem de sportif insan kaynağı açısından nasıl daha yüksek noktalara taşırız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede pek çok tesisi, pek çok farklı altyapıyı başta Eskişehir stadyumu olmak üzere inşa ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız ve çalışmalarımız yine en yüksek gücüyle, en hızlı bir şekilde devam edecek. Vatandaşımızın 85 milyonun spora erişimi, kadınıyla, erkeğiyle genci, yaşlısıyla, engellisiyle bizim için çok önemli. Bunu sağlama adına hakikaten ülkemizin dört bir tarafında mükemmel bir tesisleşme altyapısını inşa ettik" diye konuştu.

`TÜRKİYE GENÇLİĞİ DÜNYANIN UMUDU´

Türk gençliğinin sadece Türkiye´nin değil dünyanın da `umudu´ olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Türkiye her alanda iddiası olan bir ülke. Sadece birkaç konuda değil, sanayiden sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden spora, gençlik çalışmalarında, her alanda iddiamız var. Bu iddiamızı önümüze ne engel çıkarsa çıksın, bükme gayretindeyiz. Gençlik bizim için en büyük umut, sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri. İşte gençlerimizin umudunu büyütme, gençlerle birlikte sevinci yaşama, o sevinci büyütme en büyük gayretimiz" dedi.

Parti ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay, Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi´ni gezdi. Bakan Kasapoğlu´na kültür merkezi ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra Bala Hatun KYK kız yurdunda öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu iftardan sonra şehirden ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

