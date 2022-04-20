Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

Eskişehir’de silahlı yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 Nisan günü Tepebaşı ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Silahla yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen O.A., F.S., T.Y., Ç.Ö., U.Y ve C.A.'yı yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili yapılan aramalarda ise 3 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.