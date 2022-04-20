Araç hırsızları yakalandı

Eskişehir’de farklı tarih ve adreslerde 4 araç çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 8 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında Tepebaşı ilçesinde farklı adreslerde park halinde bulunan 4 aracın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İ.Y. ve F.I. isimli şüpheliler 15 Nisan günü yakalandı. Çalınan 4 araç sahiplerine teslim edildi. Araç hırsızlığı da dâhil toplam 6 olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.Y. ve F.I. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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