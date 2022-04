Başkan Ataç Sivrihisarlılarla iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği ve Sivrihisar Eğitim Vakfı’nın üyeleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Düzenlenen programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ile dernek ve vakfın üyeleri katıldı.

Programda konuşan Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ile Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır, “11 ayın sultanı Ramazan ayının güzel bir iftar sofrasında bizleri buluşturan hemşehrimiz Ahmet Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kendisi, her alanda ve her zaman bizlerle beraber olmuştur. Bizler de dün olduğu gibi bugün de, yarın da kendisinin yanında olacağımızı ifade etmek isteriz. İftar programımıza katılım sağlayan bütün hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise “Bu güzel Ramazan akşamında hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki gelmişsiniz. Sağ olun, var olun. 2010’da başladığımız her yıl 91 mahallede yaptığımız sokak iftarlarında 660 bin kişi sofralarımıza oturmuş. Derneğimiz ve vakfımızla beraber de herhalde 10 kere bu iftarları gerçekleştirmişizdir. Ben bugün rahmetli Naci Şakar ağabeyimizi de anmadan geçemeyeceğim. Çok sevgili dostumuz, büyüğümüzdü. Vakfa çok önemli birikimler bıraktı. Nur içinde yatsın, ailesine tekrar sabırlar diliyorum. İftar programına katılımlarınızdan dolayı her birinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazanımız hayırlı olsun. Nice nice yıllar hep beraber olalım. Hep beraber bu güzellikleri yaşayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Arslan ve Vakıf Başkanı Kalır, Başkan Ataç’a Sivrihisar’ın geleneksel kıyafeti olan “Sarka” hediye ettiler. Daha sonra program, Ataç’ın iftara katılan Sivrihisarlılarla sohbet etmesi ve bol bol hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

