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Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge bozukluğu tedavisinde sanal rehabilitasyon

İHA

Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge bozukluğu tedavisinde sanal rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, yürüme ve denge bozukluğu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılan sanal rehabilitasyon yöntemi ile hastaların oyun şeklindeki egzersiz programları eşliğinde eğlenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.
Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi doktoru Uzman Berrin Akpınar, yürüme ve denge bozukluklarının nörolojik ve kasiskelet sistemine ait nedenlere bağlı oluşabileceğini belirtti. Akpınar, bunlara ek olarak; ilerleyen yaş, dolaşım sistemine ait problemler, kanda sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin düzeyinin azalmasının da yürüme bozukluğuna sebep olabileceğini kaydetti.

“Birçok branşa muayene olunmalı”
Dr. Akpınar, yürüyüş ve denge bozukluklarının tanısını koymak için fizik tedavi, nöroloji, ortopedi, dahiliye, kulak burun boğaz hastalıkları gibi bir çok branşın muayene ve tetiklerinden yararlanmak gerektiğini söyledi. “Yürüme bozukluklarına tedavi yaklaşımının temeli altta yatan durumun tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır” diyen Dr. Akpınar, şöyle bir örnekle konuyu açıkladı:
“Travma gibi nedenlerle oluşan yürüme bozukluklarında oluşan hasarın iyileşmesi ile yürüyüş tekrar normale dönebilir. Kırıklarda ise alçı uygulamaları veya ağır olgularda cerrahi müdahaleye gereksinim olabilir. Yürüme bozukluğunun altında yatan nedenin enfeksiyon olması halinde hekimler tarafından hastalığın etkenine göre antibiyotik veya antiviral ilaçlar verilebilir. Kalıcı yürüme bozukluğu olan bireylerde koltuk değneği, ortopedik bacak bireyleri, yürüteç ya da baston gibi yürümeye yardımcı aletlere başvurulabilir.”

Tedavi yöntemleri
Akpınar, denge ve yürüme problemi olan bireyin tedavisinin amacının; kaybolmuş veya hasara uğramış fonksiyonların tekrar kazandırılarak kişinin bağımsız ve güzel dengeye sahip olarak yaşamını sürdürmesini sağlamak olduğunu söyledi. Akpınar, yürüyüş bozukluğu egzersizleri ile ulaşılmak istenen hedeflerle ilgili olarak, “Kas ve eklemlerin güçlendirilmesi, postürün ve dengenin iyileştirilmesi, dayanıklılığın artırılması, bacakların tekrarlayan hareketlere alıştırılması, hareketliliğin artırılarak düşme riskinin azaltılması” dedi. Dr. Akpınar, yürüme ve denge bozukluklarının tedavisinin planlanması hakkında ise “Egzersiz programları öncelikle denge koordinasyon ve bacak germe ve güçlendirme egzersizleri, fizyoterapistle çalışma olarak düzenlenir. Koşu bantlarında yürüme, objelerin üzerine çıkma ve inme, bacak kaldırma, çömelme, oturma veya ayağa kalkma gibi hareketleri içeren egzersiz programı hastaların durumuna göre daha yoğun veya daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir” şeklinde konuştu.

Can sıkmayan tedavi: Sanal rehabilitasyon
Son yıllarda diğerlerine ek olarak sanal rehabilitasyon yöntemlerinin kullanılmaya başlandığı belirten Akpınar, yöntem hakkında şu bilgileri verdi:
“Hasta karşısında bulunan ekrandaki oyunlara ya da uygulamalara göre egzersiz yapar. Oyun şeklindeki egzersiz programları sayesinde hastanın rehabilitasyon sırasında canı sıkılmaz, katılımı daha iyi olur. Tüm bu rehabilitasyon yöntemleri tekrarlı bir şekilde kullanıldığında, beyine giden sürekli uyarılarla denge merkezleri uyarılarak hastanın dengesinin gelişmesi sağlanabilir.”

“İhmal edilmemesi gereken hastalığın belirtisi olabilir”
Her yürüme ve denge bozukluğu yaşayan kişinin bireysel risk faktörleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Akpınar, “Yürüme ve denge bozuklukları için uygulanacak yaklaşımlar için geç kalınmamalı, farkına varılır varılmaz tedavi ve rehabilitasyon desteğine başlanmalıdır. Yürüme ve denge bozukluğunun nedeni; olay uygulanabilecek bazı basit önlemler veya çok az ilaç kullanımı gerektirecek kadar hafif bir durum olabileceği gibi ihmal edilmemesi gereken nörolojik veya sistemik hastalığın bir belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.”

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