Silahla yaralama ve darp şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de silahlı yaralama ve darp olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden, daha önce tutuklanan 4 kişi dışındaki 2 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tepebaşı’nda meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu 6 kişi yakalandı. Silahla yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen O.A., F.S., T.Y., Ç.Ö., U.Y. ve C.A. isimli şüphelilerden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Diğer 2 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.