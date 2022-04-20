Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde buluştu

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanında yapılan satranç etkinliğinde çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi.

Hasan Karacalar İlkokulu öğretmeni Ayşegül Koca ve Zehra Çalışkan'ın yürüttüğü uluslararası "Eğlenerek Satranç ÖğreniyorumI Learn Chess Wıth Fun" isimli eTwinning projesi çerçevesinde satranç etkinliği düzenlendi. Başkan Yüzügüllü ve öğrenciler, satranç oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Satrancın; planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratması, hızlı ve doğru düşünmeye yardımcı olması, olaylara doğru yorumlarla yaklaşma becerisini geliştirmesi, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyip geliştirmesi, insanı düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler haline getirmesi, kurallara uymak, dostça oynamak, kaybetmeyi kabul etmek, kazananı kutlamak gibi sosyal ve demokratik kuralların benimsenmesine yardımcı olması kazanımlarının hedeflendiği 4 aylık projede çocuklar, hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini Başkan Yüzügüllü ile paylaştılar.

Proje çerçevesinde satrancı İspanya, İtalya ve Arnavutluk'taki arkadaşlarıyla ortak şarkı, şiir, drama gibi birçok eğlenceli yöntemle öğrendiklerini söyleyen öğrenciler; Başkan Yüzügüllü ile Sivrihisar Açık Hava Müzesi'nde oynadıkları satranç ile unutulmaz bir anıya sahip olduklarını belirttiler. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir hediye olduğunu belirtip teşekkür ettiler. Başkan Hamid Yüzügüllü de bu güzel etkinlik için duyduğu mutluluğu paylaşarak, geleceğin mimarı çocuklar için belediye olarak desteğinin her zaman süreceğini, kendisi için de anlamlı ve unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

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