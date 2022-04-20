Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde buluştu

İHA

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanında yapılan satranç etkinliğinde çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi.

Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde buluştu

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanında yapılan satranç etkinliğinde çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi.
Hasan Karacalar İlkokulu öğretmeni Ayşegül Koca ve Zehra Çalışkan'ın yürüttüğü uluslararası "Eğlenerek Satranç ÖğreniyorumI Learn Chess Wıth Fun" isimli eTwinning projesi çerçevesinde satranç etkinliği düzenlendi. Başkan Yüzügüllü ve öğrenciler, satranç oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Satrancın; planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratması, hızlı ve doğru düşünmeye yardımcı olması, olaylara doğru yorumlarla yaklaşma becerisini geliştirmesi, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyip geliştirmesi, insanı düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler haline getirmesi, kurallara uymak, dostça oynamak, kaybetmeyi kabul etmek, kazananı kutlamak gibi sosyal ve demokratik kuralların benimsenmesine yardımcı olması kazanımlarının hedeflendiği 4 aylık projede çocuklar, hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini Başkan Yüzügüllü ile paylaştılar.
Proje çerçevesinde satrancı İspanya, İtalya ve Arnavutluk'taki arkadaşlarıyla ortak şarkı, şiir, drama gibi birçok eğlenceli yöntemle öğrendiklerini söyleyen öğrenciler; Başkan Yüzügüllü ile Sivrihisar Açık Hava Müzesi'nde oynadıkları satranç ile unutulmaz bir anıya sahip olduklarını belirttiler. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir hediye olduğunu belirtip teşekkür ettiler. Başkan Hamid Yüzügüllü de bu güzel etkinlik için duyduğu mutluluğu paylaşarak, geleceğin mimarı çocuklar için belediye olarak desteğinin her zaman süreceğini, kendisi için de anlamlı ve unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
YEREL HABERLER Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
YEREL HABERLER Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla ...
Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker Arıcıların ilkbahar beslemesi için şeker dağıtımının büyük bölümü yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker Arıcıların ...
İnönü Eskişehir'in birinci ilçesi oldu Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: "Eskişehir'in birinci ilçesi olmaktan gurur duyduk" "Ne kadar doğru çalışmalara imza attığımızın bir göstergesidir"
YEREL HABERLER İnönü Eskişehir'in birinci ilçesi oldu Belediye ...
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)
Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç savunma Adliyeye çıkartılan şüpheli gazetecilerin “Neden girdin?” sorusuna “Namaz kılmak için girdim” yanıtını verdi
YEREL HABERLER Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç ...
1 aydır yapılamayan onarım 1 günde yapıldı
YEREL HABERLER 1 aydır yapılamayan onarım 1 günde yapıldı
Silahla yaralama ve darp şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahla yaralama ve darp şüphelisi 2 kişi adliyeye ...
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
Çalıntı o bisiklet polis ekiplerince bulundu Oğlunun çalınan bisikleti ile ilgili sosyal medyada yardım paylaşımları yapan anne artık mutlu Çalıntı bisiklet ikinci el eşya alışverişi yapılan bir uygulamada satılmak istenince tespit edildi
YEREL HABERLER Çalıntı o bisiklet polis ekiplerince bulundu Oğlunun ...
DJ’lik gençler tarafından trend bir meslek haline geldi
YEREL HABERLER DJ’lik gençler tarafından trend bir meslek haline ...
15 dekarlık meyve bahçesinin iş yükünü tek başına sırtlanıyor Şehir stresinden bu şekilde uzaklaşıyor Emekliliğini meyve ağaçlarının gölgesinde geçiriyor 66 yaşındaki Celal Öngel: “Bu ağaçların hepsinin hikâyesini tek tek biliyorum ve tanıyorum”
YEREL HABERLER 15 dekarlık meyve bahçesinin iş yükünü tek başına ...
Çöp kamyonunun yaşlı kadını ezme anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun yaşlı kadını ezme anı güvenlik ...
Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge bozukluğu tedavisinde sanal rehabilitasyon
YEREL HABERLER Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge ...
Başkan Ataç Sivrihisarlılarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Sivrihisarlılarla iftarda buluştu
Jandarmadan infaz koruma memurlarına güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan infaz koruma memurlarına güvenli sürüş ...
İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ...
Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı
Araç hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Araç hırsızları yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı
Bakan Kasapoğlu: “Bu yatırımlarımız devam edecek” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Eskişehir’de
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Bu yatırımlarımız devam ...
Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri
Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi
YEREL HABERLER Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.