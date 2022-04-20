Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir´de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilerek gözaltına alınarak Abdülmecit B. (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, "Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim" dedi.
Savcılık sorgusuna alınan şüpheli Abdülmecit B., kız öğrencilerin sosyal medyadaki tepkilerinin ardından infiale yol açmak ve kişilerin huzur ile sükununu bozmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-04-20 15:01:15
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