Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)

DHA

Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir´de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilerek gözaltına alınarak Abdülmecit B. (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, "Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim" dedi.
Savcılık sorgusuna alınan şüpheli Abdülmecit B., kız öğrencilerin sosyal medyadaki tepkilerinin ardından infiale yol açmak ve kişilerin huzur ile sükununu bozmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-04-20 15:01:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç savunma Adliyeye çıkartılan şüpheli gazetecilerin “Neden girdin?” sorusuna “Namaz kılmak için girdim” yanıtını verdi
YEREL HABERLER Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç ...
Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yüzügüllü çocuklarla satranç etkinliğinde ...
1 aydır yapılamayan onarım 1 günde yapıldı
YEREL HABERLER 1 aydır yapılamayan onarım 1 günde yapıldı
Silahla yaralama ve darp şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahla yaralama ve darp şüphelisi 2 kişi adliyeye ...
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
Çalıntı o bisiklet polis ekiplerince bulundu Oğlunun çalınan bisikleti ile ilgili sosyal medyada yardım paylaşımları yapan anne artık mutlu Çalıntı bisiklet ikinci el eşya alışverişi yapılan bir uygulamada satılmak istenince tespit edildi
YEREL HABERLER Çalıntı o bisiklet polis ekiplerince bulundu Oğlunun ...
DJ’lik gençler tarafından trend bir meslek haline geldi
YEREL HABERLER DJ’lik gençler tarafından trend bir meslek haline ...
15 dekarlık meyve bahçesinin iş yükünü tek başına sırtlanıyor Şehir stresinden bu şekilde uzaklaşıyor Emekliliğini meyve ağaçlarının gölgesinde geçiriyor 66 yaşındaki Celal Öngel: “Bu ağaçların hepsinin hikâyesini tek tek biliyorum ve tanıyorum”
YEREL HABERLER 15 dekarlık meyve bahçesinin iş yükünü tek başına ...
Çöp kamyonunun yaşlı kadını ezme anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun yaşlı kadını ezme anı güvenlik ...
Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge bozukluğu tedavisinde sanal rehabilitasyon
YEREL HABERLER Bu yöntemle oyun oynar gibi tedavi mümkün Denge ...
Başkan Ataç Sivrihisarlılarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Sivrihisarlılarla iftarda buluştu
Jandarmadan infaz koruma memurlarına güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan infaz koruma memurlarına güvenli sürüş ...
İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ...
Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı
Araç hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Araç hırsızları yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı
Bakan Kasapoğlu: “Bu yatırımlarımız devam edecek” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Eskişehir’de
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Bu yatırımlarımız devam ...
Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye´nin gençleri
Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi
YEREL HABERLER Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi
Öğrenci odaklı Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 hizmet veriyor
YEREL HABERLER Öğrenci odaklı Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 ...
Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
3. Uluslararası Piyano Günleri Gülsin Onay konseri ile başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Piyano Günleri Gülsin Onay konseri ...
Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı bakımı eğitimi verdi
YEREL HABERLER Emekli SAT komandosu, Ukrayna'da 250 kişiye yaralı ...
Girişimci bayanların ürünlerine ilgi Seyitgazi'de Vali Ayyıldız’ın da katılımı ile şehit aileleri, gaziler ve muhtarlara yönelik iftar programı
YEREL HABERLER Girişimci bayanların ürünlerine ilgi Seyitgazi'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.