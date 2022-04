İnönü Eskişehir'in birinci ilçesi oldu Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: "Eskişehir'in birinci ilçesi olmaktan gurur duyduk" "Ne kadar doğru çalışmalara imza attığımızın bir göstergesidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'nin En Gelişmiş İlçeleri 2022 sıralamasında İnönü ilçesinin Eskişehir'in merkez iki ilçesi dışında birinci ilçesi olarak yer almasını değerlendiren İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt, "Eskişehir'in birinci ilçesi olmaktan gurur duyduk. Ne kadar doğru çalışmalara imza attığımızın bir göstergesidir" dedi.

Bakanlığın, Türkiye genelinde ilçeleri birçok kritere göre değerlendirdiği ve ilçelerin sosyo ekonomik gelişmişliklerine göre sıralandığı en geniş çaplı araştırma olan "2022 İlçe SEGE" sonuçları İnönü ilçesinde sevinçle karşılandı.



Kadir Bozkurt: Birinci ilçe olmaktan gururluyuz, ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı araştırmanın İnönü ilçesindeki büyük değişimi gözler önüne serdiğini belirterek, "Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri zaten merkez ilçelerimiz olduğu için bu araştırmanın dışında değerlendiriyoruz ve Eskişehir'de 12 dış ilçe arasında birinci sırada olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bakanlığımızın yaptığı bu çalışmayı da İnönü ilçemizde ne kadar doğru çalışmalara imza attığımızın bir göstergesi olarak görüyoruz. Halkımıza dokunan, ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üreten projeler üretiyoruz. İnönü ilçemizin geleceğini şekillendiren ve İnönü ilçemizi bir marka haline getirecek projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.



Projelerimiz devam edecek

Kadir Bozkurt, son dönemde İnönü ilçesinde altyapı ve ulaşıma yönelik projelerin yanı sıra, turizm alanında da birçok projeye imza attıklarını ifade ederek, ilçede tarım ve hayvancılığın gelişimi için, üretimi arttıracak ve üreticileri destekleyecek pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti. Kadir Bozkurt, "Manda sütü ve kaymağı üretimi konusunda da projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçemizde üretilen manda kaymağını Türkiye gündemine taşıması ve herkese tavsiye etmesi de bizim için bir gurur vesilesi olmuştur" dedi. Kadir Bozkurt, önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri projelerle İnönü ilçesinin Türkiye'de daha da ön plana çıkacağını ve gündem olacağını belirterek, "Bu başarısının sağlanmasında desteklerini esirgemeyen, her daim yanımızda olan tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



“Ortalama Günlük Kazanç” sıralamasında da İnönü birinci sırada

"2022 İlçe SEGE" araştırmasında, İnönü ilçesinin üçüncü gelişmişlik kademesinde yer alan ilçeler arasında “Ortalama Günlük Kazanç” sıralamasında birinci sırada yer alması da dikkat çekti. Bakanlığın yayınladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

“Üçüncü gelişmişlik kademesinde yer alan Eskişehirİnönü ilçesi Ortalama Günlük Kazanç değişkeninde birinci sırada yer alarak dikkat çekmektedir. İlçe, Aktif Çalışanların Çalışma Çağı Nüfusuna Oranı ve Aktif Kadın Çalışanların Çalışma Çağı Kadın Nüfusuna Oranı değişkenlerinde de sırasıyla üçüncü ve on ikinci sıradadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.