Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Emine Çakmak (58), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı Belediyesi´ne ait, Hakan Şahiner (41) idaresindeki çöp kamyonu, önceki gece Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak´ta, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak´a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakmak´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Hakan Şahiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-04-20 15:56:33
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