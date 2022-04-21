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ERBALDER üyeleri iftarda buluştular

İHA

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür Dayanışma Derneği (ERBALDER) üyeleri iftarda bir araya geldi.

ERBALDER üyeleri iftarda buluştular

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür Dayanışma Derneği (ERBALDER) üyeleri iftarda bir araya geldi.
Düzenlenen iftar programında bir araya gelen dernek üyeleri ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. İftardan sonra yemek duası ve tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi.
ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmasında, "İftar yemeğini Eskişehir’de geleneksel hale getirdik. Katılımın yoğun olması bizleri çok duygulandırdı. İftarımız, tatlı bir sohbet, muhabbet içerisinde birlik ve beraberliğimizin tavan yaptığı buluşma oldu. Eskişehir Rumeli camiasında bir meşale yakıp, yeni bir umut olduk. Dayanışma ve beraberlik ruhu içinde, emin adımlarla kuruluş felsefemizi her yere yansıttık. Her yerde kültürümüzü yaşatmaya çalıştık’’ dedi.
Program sonunda, ERBALDER Balkanika Halk Oyunları Topluluğu, Balkanların çeşitli yörelerine ait oyunlarla geceye renk kattılar. Akabinde topluca hatıra fotoğrafı çekildi.

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