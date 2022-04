Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek Öğrencilerin her Ramazan televizyon canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti geleneği devam ediyor Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlayan öğrencilerin Kanal 26 TV'deki tilaveti büyük takdir topluyor

Eskişehir İslami Bilimler Vakfı’nda Kur'anı Kerim eğitimi alan öğrenciler, 30 yıldır her Ramazan ayı Kanal 26 TV'deki canlı yayınında Kur'anı Kerim okuma geleneği sürüyor.

Onlarca yıldır öğrencilerin canlı yayında Kur'anı Kerim tilaveti yapmaları, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. 100’e yakın öğrencinin Kurani Kerim eğitimi aldığı vakıfta aynı anda birçok farklı yaştan öğrenci yer alıyor. Vakfın en küçük öğrencilerinden olan ve Kurani Kerim’in yarısını ezberlemeyi başaran 10 yaşındaki Mustafa Can Açılan, yaşına rağmen canlı yayınlarda okuduğu Kuran tilavetleriyle vatandaşların beğenisini ve takdirini topluyor. Bu yıl 30’uncu etkinliği düzenlediklerini aktaran Vakıf Başkanı Yunus Mete, her Ramazan ayında Kanal 26 ile birlikte canlı yayını devam ettireceklerini söyledi.



“Öğrencilerimiz çok güzel”

Eskişehir İslami Bilimler Vakfı’nın yıllardır başkanlığını yürüten Yunus Mete, böyle bir organizasyonda yıllardır yer aldıkları için çok memnun olduklarını belirtti. Eğitim verdikleri çocukların, her yıl başarılı olduklarını görmekten çok büyük zevk duyduklarını ileten Mete, “30 yıldır canlı yayına katılıyoruz. Bizim öğrencilerimiz için de bir nevi tatbikat yeri oldu. Vakfımıza 5. ve 6. sınıf öğrencileri katılıyor ve eğitimlerinin ardından 3 sene sonra hafız oluyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendilerini ispat ediyorlar. Öğrencilerimiz çok güzel. Hocalarımız da çok güzel. Hepsinden çok memnunuz” dedi.



“Yaşıtlarım çok çalışsınlar”

Henüz 10 yaşında Kur'ani Kerim’in yarısını ezberleyen Mustafa Can Açılan, kısa sürede tamamını ezberleyeceğini söyledi. Küçük yaşta Kur'ani Kerim’in yarısını ezberlediği için insanlardan çok güzel tepkiler aldığı belirten Açılan, “56 aydır İslami Bilimler Vakfı’nda eğitim alıyorum. Gelecekte ilk hayalim hafız olmak. Hafızlığı bitirmeyi düşünüyorum. Hafız olmak isteyen yaşıtlarıma da tavsiyelerim var tabii. Çok çalışsınlar” ifadelerini kullandı.



“Gece geç saatlere kadar çalışıyorum”

Yaklaşık üç yıldır Kur'an eğitimi aldığını söyleyen Ömer Faruk Doğru, çok çalışmanın en önemli nokta olduğuna değindi. Doğru, “Daha çok çalışarak başaracağım inşallah. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Hatta gerekirse ezberimi bitirmeden yatmıyorum. Şu anda da Kur'anı Kerim’in yarısını bitirdim. İlerde hafızlığımı bitirerek belgemi alacağım. Ardından da imam olmak istiyorum. Bu durum çalışmanın bir sonucu bence. Çalışırsa herkes başarabilir” sözlerini kullandı.



“Başta Allah’ın rızasını kazanmak için çalışıyorum”

Üç yıldır Kur'anı Kerim eğitimi alan ve her gün saatlerce çalıştığını dile getiren Yasin Erdağ, “Öğretmenlerimizin bize verdiği ödevler çerçevesinde günlük 56 saat çalışıyorum. Kur'an ezberlemek bir ayrıcalıktır. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki: “Ümmetimin en şereflileri Kur'anı Kerim’i ezberleyenlerdir” der. Biz de bu sünnete uyuyoruz. Tabii ki başta Allah’ın rızasını da kazanmak için çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.