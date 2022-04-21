Harap edilen bağış kutusu yenilendi

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Eskişehir’de bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edilen bağış kutusu, 2 gün önce yayınlanan haberden kısa süre sonra onarıldı.

Kentte yaşayan gençlere ve çocuklara ücretsiz hizmet veren kitap kafe projesi bünyesinde kullanılan bağış kumbarası hurdaya dönmüştü. Bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edilen bağış kutusu, 2 gün önce haberinin yapılmasının ardından kısa sürede yenilendi. Doktorlar caddesindeki kutunun yenilenmiş halini gören yardımsever vatandaşlar, kitap ve oyuncak yardımında bulunmaya kaldıkları yerden devam etti.

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