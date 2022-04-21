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Yüksek teknolojiye sahip ‘Kıraç’ Eskişehir emniyetine teslim edildi Mobil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç’, Eskişehir’de Türkiye’de 14. Kıraç Eskişehir emniyetine verildi

İHA

Yüksek teknolojiye sahip ‘Kıraç’ Eskişehir emniyetine teslim edildi Mobil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç’, Eskişehir’de Türkiye’de 14. Kıraç Eskişehir emniyetine verildi

İleri teknoloji ve donanıma sahip olmasıyla bilinen mobil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç’, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ve ilgili birimlere mobil kriminal inceleme aracı Kıraç’ın tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla üretilen ‘Kıraç’, yerli ve milli imkânlarla üretilmesiyle dikkatleri çekiyor. İçinde bulundurduğu ileri teknoloji ve yüksek donanım sayesinde her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapılmasına imkân tanıyan Kıraç, delillerden olay yerinden ayrılmadan hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlıyor.

Türkiye’de 14. araç Eskişehir’e verildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, Türkiye genelinde 60 adet hazırlanması planlanan Kıraç’ın 14.’sünün Eskişehir’e teslim edildiğini belirtti. Olay yerine götürülen araçla birçok bulgu üzerinde, kimyasal ve fiziki incelemenin dakikalar içinde sonuçlandırıldığını belirten Karadeniz, bu sayede meydana gelen olaylarda failin kimliğine olay yerinde ulaşabilme imkânının olduğunu söyledi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu aracımızı doğal afetlerin yanı sıra büyük olaylarda kullanmayı planlıyoruz. Aracımız, afetlerde personelin barınma imkânını karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Olay yerine gidildiğinde ilgili tüm ekipmanlar aracın içerisinde mevcut."
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tanıtım ve teslim töreni, Kıraç’ın özelliklerinin kullanıldığı cinayet senaryosunun canlandırılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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