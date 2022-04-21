Küpeli: “Geleceğin sanayi dünyasında söz sahibi olmak istiyoruz” DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın’dan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ziyaret

DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni (ETGB) ziyaret ederek ATAP A.Ş. ve Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) hakkında bilgiler aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ETGB’yi ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, DEVA Partisi İl Başkanı Haşim Ateş, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve partililer yer aldı. İlk olarak Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nde (ETİM) incelemelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Geleceğin sanayi dünyasında söz sahibi olmak istiyoruz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in yüksek teknolojili ürün ihracat oranının Türkiye’nin çok üzerinde olduğunu belirtti. Eskişehir OSB’nin sanayinin ve teknolojinin merkezi olduğunu aktaran Küpeli, burada Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ve ATAP A.Ş. bünyesindeki firmaların katkısının çok büyük olduğunu, geleceğin sanayi dünyasında söz sahibi olabilmek için çok daha fazla ArGe çalışması yapılmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

“KOBİ’lerimizin kabiliyet ve yetenekleri gelişecek”

ETİM hakkında bilgiler veren ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz, şehrimizde havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla faaliyet gösterilmesi için kuruldu. Merkezimizin KOBİ'lerimize sunacağı katkılar öncelikle Eskişehir ve çevresinde, sonrasında ise ülkemizin sanayisinde önemli bir eksikliği giderecek. Bu projemizin sonunda hizmet vermiş olduğumuz sektörlerdeki kuruluşların nitelikleri geliştirilerek, rekabet güçleri artırılacak, dolayısıyla ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacak, özellikle katma değerli ürünlerde KOBİ’lerimizin kabiliyet ve yetenekleri ciddi ölçüde gelişecek” diye konuştu.

“5 alanda iddialı yatırımlar yaparsak dünya ile rekabet edebiliriz”

Parti politikalarından bahseden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, “Türkiye olarak bugünkü stratejide büyük devletleri yakalamamız artık imkânsız gibi. Ara çok açıldı. Biz ülke olarak ne yazık ki 3. ligdeyiz. Bir sıçrama gerçekleştirmemiz lazım. Bu sıçramayı yapabilmemiz için de parti olarak 5 alan belirledik. Bu 5 alana iddialı yatırım yaparsak dünya ile rekabet edebiliriz. Türkiye olarak değişim ve dönüşüme ayak uydurmalıyız” dedi.

Heyet daha sonra Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçerek burada incelemelerde bulundu.

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