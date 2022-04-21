Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yarın Eskişehir'e gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, yarın (22 Nisan Cuma günü) Eskişehir'e gelerek bazı ziyaretlerde bulunacak ve pogramlara katılacak.

Bakan Kirişçi sabah ilk olarak Eskişehir Valiliği'ni ziyaret edecek. Daha sonra Gündüzler Barajı Su Tutma Programı'na katılıcak olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek. Bakan Kirişçi son olarak tarım sektörü temsilcilerinin katılacağı toplantı ile Eskişehir programını tamamlayacak.

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