Vali Ayyıldız’ın 23 Nisan mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız mesajında, ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda önemli bir görev üstlenen demokrasimizin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Ayyıldız, 23 Nisan 1920’de açılan Meclisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı gibi çok anlamlı bir günün çocuklarımıza armağan edilmesinin anlamının büyük olduğunu kaydeden Ayyıldız, aziz milletimiz o gün içinde bulunduğu zor şartları geleceğimizin teminatı siz çocuklarımız için aşmış, sizlerin istikbali için mücadele etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bizlere bu günleri sağlayan kahraman ecdadımıza minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Milli egemenliğin temellerinin atıldığı çok önemli bir bayram olan 23 Nisan’ın çocuklara armağan edildiğini anlatan Ayyıldız, çocuklara şöyle hitap etti;

“Ne mutlu sizlere ki cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dünya çocukları ile kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz milletiniz ve sahip olduğunuz ülkeniz ile ne kadar gurur duysanız azdır. Mustafa Kemal Atatürk; “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diyerek siz çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu veciz bir şekilde dile getirmiştir. Bizlerin sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır. O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumdan çok daha iyi bir şekilde sizden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Teslim aldığınız medeniyet bayrağını daha yüksek doruklara dikmek için her zaman çalışacağınıza ve bu yüce milletin evlatları olarak tek yürek halinde birbirinizi çok seveceğinize inancım sonsuzdur. İnanıyorum ki yarınların Türkiye’si sizlerin güzellikleriyle yoğrulacaktır. Bu duygu ve düşüncele rle idrak ettiğimiz bu güzel, anlamlı bayram gününde hepinize tüm dünya çocuklarıyla beraber daha nice bayramlar temenni ediyor, sevgiyle selamlıyorum.”

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