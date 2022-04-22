Başkanı Ataç pazar esnafıyla bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temenni ettiği buluşmalara, Uluönder Kapalı Pazaryeri ile devam etti.

Pazarcılar ile tek tek görüşen Başkan Ataç, bol kazançlar diledi. Ataç, alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti.

Pazar ve esnaf ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün Uluönder Kapalı Pazaryerimizi ziyaret ettik. Burada pazarcı esnafımız ve Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla sohbetler gerçekleştirdik. Artan fiyatlar hem vatandaşlarımızı hem de pazarcılarımızı olumsuz etkiliyor. Her geçen gün daha kötüye giden ekonomik krizi en ağır biçimde hissederken, bu karanlık günlerin geride kalacağına yürekten inanıyor, geleceğe ümitle bakıyoruz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Ataç’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Ataç’a pazaryeri ziyaretinde, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Yaşar Tepekaya ile Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler de eşlik etti.

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