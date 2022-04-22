Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir’de

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, birtakım ziyaretler ve programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Bakan Kirişci’nin ziyaret programındaki ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Kirişci, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Yapılan görüşmeye; Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile birlikte protokol üyeleri de katıldı.

Bakan Kirişci ziyaretlerine, Reşadiye Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Gündüzler Barajı’nda yapılacak olan su tutma programıyla devam edecek.

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