Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında çalışmalarda çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenilen 2 kişi yakalanmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

“Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde adliye sevk edilen iki şüphelinin savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.