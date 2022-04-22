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Bakan Kirişci: Suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım

DHA

Bakan Kirişci: Suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye´nin geçen yıllara göre biraz daha fazla yağış aldığını ifade ederek, "Bu bizim su zengini olmadığımızı, su konusunda sıkıntılarımızın olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılıp, yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Kirişci ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.  Bakan Kirişci, daha sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ne giderek, 65 metre yüksekliğindeki, 12 bin dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak olan Gündüzler Barajı'nın su tutma programına katıldı. Bakan Kirişci, iş makinasını kullanarak, su tutma işlemini sağlayan beton bloğu yerleştirdi.
'SU KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALIYIZ'
Gündüzler Barajı'nın sus tutma işlemi tamamlandıktan ve sulama sistemleri döşendikten sonra 2023 yılında bölgede sulanmamış alan kalmayacağını belirten Bakan Kirişci, "Meslek insanları olarak suyun en kıymetli girdi olduğunu biz yakından biliriz. Ancak bu suyun ne kıymetli olduğunu pandemi dönemi ile birlikte geçen yıl yaşadığımız kuraklık bize bir kez daha çok açık ve net olarak gösterdi. Ülke olarak su zengini bir ülke olmadığımızı yine buradan da ifade etmek istiyorum. Dünyanın genel ortalaması 990 milimetre iken Türkiye'de biz 574 milimetre gibi bir yıllık yağış miktarına sahibiz. Keşke bu 574 milimetre tüm Türkiye coğrafyasına eşit olarak dağılmış olsaydı. Ama maalesef 250 ile 2 bin 500 milimetre arasında değişen bir yağışımız söz konusu. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla yağış aldık diyebiliriz. Ama bu bizim su zengini olmadığımızı, su konusunda sıkıntılarımızın olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılıp yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Kendi inanç değerlerimiz içerisinde de akan suda bile abdest alırken nasıl davranmamız gerektiği hususu açık açık öğütlenmişken su konusunda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gündüzler Barajı su tutma programının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kirişci, Gündüzler Barajı'ndaki programı hatırlatarak, "Su medeniyet, su vatan, su bereket, su ülke için refahtır. Biz bunların bilincinde olan insanlarız. İnşallah o bölgemizde suyun ulaşmadığı herhangi bir yerimiz kalmayacak. Kendi topraklarımız üreticilerimizin alın teriyle berekete dönüşecek, üretime dönüşecek, istihdama dönüşecek inşallah" dedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı´nın ardından MHP Eskişehir İl Başkanlığı´nı da ziyaret eden Bakan Kirişci, daha sonra tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geleceği otele geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU
2022-04-22 18:22:12

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