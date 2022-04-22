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İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İHA

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Tepebaşı ilçesi Erzurum Kongresi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Saat 19.00 sularında seyir halinde olan ve Bilecik in Bozüyük ilçesinden işçi taşıyan minibüsten henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına aldığı minibüsten, alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği minibüse müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa süre sonra yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Küle dönen araç kullanılmaz hale gelirken olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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