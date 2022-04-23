Üniversite öğrencilerinden Yazılıkaya’ya fotoğraf gezisi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen gezide Yazılıkaya’da Frig uygarlığının kalıntılarını ve doğayı fotoğrafladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri için, Dr. Öğr. Üy. Devrim Deniz Erol ve Prof.Dr. Deniz Kılıç öncülüğünde fotoğrafçılık gezisi düzenlendi. Gezi, Frig uygarlığının yerleşim yerlerinden biri olan Eskişehir’in Yazılıkaya Mahallesinde, 8 kilometrelik bir yürüyüş güzergâhında gerçekleştirildi. Öğrenciler fakülte tarafından tedarik edilen profesyonel fotoğraf makineleri ile tarihi yapıların ve doğanın fotoğraflarını çekti. Geziye katılan asistanlar, fotoğraf makinelerinin kullanımında öğrencilere yardım ederken, kafileye eşlik eden Prof. Dr. Hakan Sivas da Frig uygarlığı hakkında tarihi bilgilerini aktararak, katılımcı öğrenci ve öğretim üyelerine rehberlikte bulundu. Yapılan gezinin ardından geriye güzel fotoğraf kareleri kaldı.

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