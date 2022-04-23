Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de jandarma ekipleri ile ilkokul öğrencileri bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Odunpazarı’na bağlı Ağapınar İlkokulu öğrencileri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısmı, Köpek Unsurları, Trafik ekiplerince ziyaret edildi. Ziyarette gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlandı.

Jandarma ekiplerince etkinliklerin ardından öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.