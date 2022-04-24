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Eskişehir'de yakalanan küçük akbabaya uydu vericisi takıldı

DHA

Eskişehir'de yakalanan küçük akbabaya uydu vericisi takıldı


Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, nesli tehlikede olan küçük akbabaların hareketlerini, alan kullanımlarını ortaya çıkartarak daha iyi korunur hale getirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında yakalanan ilk küçük akbaba üzerine verici takıldıktan sonra doğaya salındı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, akbabanın hareketleri ve kullandığı alanların takip edileceğini belirterek, "Bu Eskişehir'in ilk küçük akbabası. Bu nedenle çok önemli. Bize diğer akbabaların nerede olduğunu da gösterecek" dedi.
Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesi'nin iş birliğiyle 10 gün önce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Eskişehir'in ilk küçük akbabası kurulan kapanlarla, zarar verilmeden yakalandı. Midas adını verilen  küçük akbaba, sırtına uydu vericisi takıldıktan sonra doğaya salınırken, ilk uydu verilerinin 24 saat sonra alınmaya başlanacağı belirtildi.
'ERİŞKİN VE TAM ÜREME DÖNEMİNDE' 
Akbabanın sırtına takılan uydu vericisi ile hangi alanları kullandığı, hangi alanlarda ürediği ve hangi alanlarda daha yoğun beslendiğini belirleyebileceklerini belirten Kuzey Doğa Derneği Bilim Derneği Koordinatörü Emrah Çoban, şunları söyledi:
"Küçük akbabalar dünya çapında nesli tehlike altında olan hayvanlar ve izlenmesi gereken kuş türleri arasında. Hala nesli tehlike altında olan bir tür olan küçük akbabanın neslinin devam etmesi için, bizim yardımımıza ihtiyacı var. Biz de küçük akbabanın hareketlerini ve kullandığı alanları bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle sırtına yerleştirdiğimiz uydu vericisiyle günlük olarak bize hayvanın hangi alanları kullandığı, hangi alanlarda ürediği ve hangi alanlarda daha yoğun beslendiğini gösterecek. Bu yakalanan akbaba Eskişehir'in ilk küçük akbabası. Bu nedenle çok önemli. Bize diğer akbabaların nerede olduğunu da gösterecek. Bizim çalışmamızı o alanlara kaydırmamıza yönlendirecek. 9'uncu günde küçük akbabayı yakalayabildik. Bu yüzden çok mutluyuz. Bugün yakaladığımız küçük akbaba 4 yaşından büyük. Erişkin ve tam üreme döneminde. Bizim için büyük şans. Çünkü hangi alanda ürediklerini ve yuvalarını tespit edebileceğiz. Asıl iş şimdi başlıyor. Bundan sonra hayvanat bahçesi yetkilileri artık ürediği alanı gözlemleyecekler. Şimdi 24 saat sonra gelecek ilk veriyi bekliyoruz" diye konuştu.
`YUVALARI TAKİP EDİYORUZ'
Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin ise Türkiye'de bilinen 4 akbaba türünün de Eskişehir´de görüldüğünü söyledi. Akbabaların yuvalarının takip edildiğini kaydeden Koptekin, "Bu hayvanı daha çok tanıtmak ve şehrimize de bir değer kazandırmak açısından küçük akbabayı seçtik. İlk akbabaya verici takarak bu projeyi bugün başlatmış olduk. 20 gün önce üreme amacıyla şehrimize dönüş yapmışlardı. Geçen yıldan beri yuvaları takip ediyoruz" dedi.
'AKBABALARI BESLİYOR'
Yakalanan akbabanın doğaya salındığı bölgede hayvancılıkla uğraşan ve çiftliğine gelen akbabaları besleyen Süleyman Savran ise, "Hayvancılık yaptığım için köpek besliyorum. Köpeklere verdiğim taze et nedeniyle buraya akbabalar geliyor. İlk zamanlar 17-18 kadar vardı. Şu an itibariyle 70-80 tane akbaba var. Bizim daimi misafirimiz. Onları besliyorum, su veriyorum. Bana da alıştılar. Bilmeyerek nesli tükenmekte olan hayvanları çoğaltmışız" şeklinde konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2022-04-24 10:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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