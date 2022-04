Onkolojide tedavi gören çocuklar 23 Nisan’da unutulmadı Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler: “Sevgimizi paylaşarak bu mücadeleyi veren çocuklarımıza da güç vereceğiz”

Eskişehir’de motosiklet derneği üyeleri tarafından, onkoloji servisinde tedavi gören çocukların ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için etkinlik düzenlendi.

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği öncülüğünde, VOS26 Derneği üyeleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi. İlk olarak yaklaşık 150 motosiklet ve AKUT araçlarıyla kent merkezinde tur atan grup, sonrasında onkoloji servisi önünde toplandı. Tedavi gören çocuklar için hazırlanan yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyeler, serviste görevli sağlıkçıların yardımıyla çocuklara ulaştırıldı. Son olarak hoparlör ile çocuklara seslenilerek, hem bayramları kutlandı hem de mutlu olmaları sağlandı.



“Sadece 23 Nisan’da değil, her zaman onların yanındayız”

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, “Türkiye’de her yıl 2 bin yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Lösemili çocuklarımızın tedavi süreçleri tamamen steril ortamlarda devam ediyor. Bu nedenle tedavi süreçlerinde onlarla bir arada bulunamayabiliyoruz. Ancak tedavi devam ederken de çocuklarımızı bugün olduğu gibi manevi olarak yalnız bırakmıyoruz. Tedavisini tamamlayarak bu amansız hastalığı yenen tüm kahraman çocuklarımızı ve ailelerini yürekten kutluyoruz. Umuyoruz ki iyileşerek ‘maskelerini atma ve hayallerine’ koşma sırası diğer tüm çocuklarımıza gelecek. Bu süreçte birbirimize vereceğimiz destek çok önemli. Sevgimizi paylaşarak bu mücadeleyi veren çocuklarımıza da güç vereceğiz. Sadece 23 Nisan’da değil, her zaman onların yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.