Çocuklar 23 Nisan’ı resim çizerek kutladı

Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği üyelerinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bayraklarla, balonlarla ve resimler çizerek kutladı.

23 Nisan dolayısıyla dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte çocuklara bayrak ve balon dağıtıldı. Ardından 23 Nisan ile ilgili resimler çizen çocuklar doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği Başkanı Ayten Tomsuk, "23 Nisan 1920 egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıdır. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan, dünyada tek ve ilk çocuk bayramıdır. El ele verin, çocuklar el ele, koşun oynayın hep birlikte. Mutlu olun, gülün eğlenin özgürce. Bu bayram sizin" dedi.

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