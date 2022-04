Çocuklar 23 Nisan’da mest etti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Koroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Eskişehirlilerin karşısına çıktı.

Eskişehir’de 717 yaş arası çocukların herhangi bir ücret ödemeden, yetenek sınavından geçmeden, akranları ile birlikte müzik yaptığı ve elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları’nın 23 Nisan özel konseri, bayram coşkusunu adeta ikiye katladı. Türkiye’de türünün ilk örneği olan orkestranın konseri Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bugüne kadar Fazıl Say, Şefika Kutluer, Rengim Gökmen, Gülsin Onay, Efdal Altun gibi birçok usta ile de aynı sahneyi paylaşan ve birçok ödüle layık görülen orkestranın konserini izleyenler arasında Başkan Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Orkestra şefliğini Simay Pala, koro şefliğini ise Derya İnanç’ın üstlendiği konserde toplam 250 çocuk sahneye çıkarak müziğin güzelliğini davetlilere yaşattı.

2015 yılından bu yana 2 bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığı İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları, konserde Old Macdonald, Petitte Tango, 9. Senfoni, Pistacho Pizzicato, Türk Marşı, Çiçeklerin Valsi, Caravan, Atatürk Çocukları, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, Deniz Kızı, Hayat Bayram Olsa, İzmir Marşı, Chamambo, Bir Dünya Bırakın, Bugün 23 Nisan ve Hayat Tepebaşı’nda adlı şarkı ve marşları başarıyla seslendirdi.



“Çocuklarımız bizlere umut ışığı oldu”

İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan konserde sahneye çıkarak öğrenciler ve eğitmenlerini tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “23 Nisan konserimize hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızı o kadar özlemişim ki bugün çok mutluyum. Hem ailelerimiz hem de öğrencilerimiz ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı altında bir araya geldik. 2 yıldır pandemiden dolayı konserlerimize ara vermiştik, çocuklarımız da büyüdü. Öte yandan bugünlerde korona virüs dışında da çok zor günler geçiriyoruz. Çocuklarımız ise hem siz ailelere hem de bizlere umut ışığı oldular. Biz bu sayede hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu orkestrada büyük emekleri olan rahmetli Melih Savaş’ı da anmadan geçemeyeceğim. İnanın böyle bir birliktelik ve güzellik, beklediğimin çok üzerinde. Zaman zaman, ‘iyi ki böyle bir proje yapmışım’ diye düşünüyorum. Bugünlere kadar nasıl başarıyla geldiysek, bundan sonra da son sürat devam edeceğiz. Bu çocuklarımız büyüyecek ve büyüyünce eğitimci olacaklar. Arkadan yeni çocuklarımız gelecek ve böylelikle orkestramız sonsuza kadar gidecek” diye konuştu.



“Sizler örnek olacaksınız”

Başkan Ataç müziğin çocukların hayatlarına yapacağı katkıya değinerek, “Sizler belki başka mesleklere yöneleceksiniz. Doktor, avukat, mühendis olacaksınız ama dünyaya kalbinizle bakacaksınız. Şefkatli, vicdanlı, hoşgörülü insanlar olacaksınız ve koca koca insanlara örnek olacaksınız. İki şefimiz var ve ikisi de kadın, gurur duyuyorum onlarla. Çok güzel bir akşam yaşadık ve 23 Nisan’da olması ayrıca anlam kattı. Bu karanlık günlerde bizlere moral oldunuz. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Yurtiçi ve dışında nice konserler vereceksiniz. Çocuklarımız hedeflerin hepsine ulaşacak çünkü onlar kalpleri ile müzik yapıyorlar. Yolunuz çok açık ama aydınlık olsun. Sağlıcakla, sevgiyle kalın” dedi.

Öte yandan konser biletlerinden elde edilen gelirin her zaman olduğu gibi İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları'na enstrüman desteğinde kullanılacağı belirtildi. Konser, izleyicilerin alkışları arasında sona erdi.

