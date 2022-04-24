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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 5

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor karşısında sahadan 52 mağlup ayrıldı.

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor karşısında sahadan 52 mağlup ayrıldı.

Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Şevket Teker xx, Uğur Önay xx, Güner Mumcu Taştan xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Sezgin Coşkun xx, (Arda Okumuş dk. 16 x), Eray Ertorun xx (Muhammet Akbulut dk. 46 xx), Sezgin Çolpan xx (Doğukan Ünal dk. 46 x), Bartu Göçmen x, Hüseyin Cesur xx (Metehan Toprak dk. 79 xx), Hasan Uyğur xx, Tolga Yakut xx, Berkay Tanır xx (Ömer Söyler dk. 60 xx), Onur Arı xxx, Hasan Altınoluk xxx
Teknik Direktör: Suat Kaya
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan xx, Koray Baykara xx, Mert Estik xx, Selçuk Hakalmaz xx, Hasan Yurtseven xx, Ebu Sıddık Çelik xx, Cemal Şener xx (Mehmet Ersavaş dk. 59 x), Bünyamin Karataş xxx (Emre Toptan dk. 70 x), Ömer Uzun xx (Ahmet Gökbayrak dk. 82 ?), Aytaç Deniz xxx (Fatih Üge dk. 82 ?), Mert Çapar xx (Berkay Aydoğmuş dk. 82 ?)
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Hasan Altınoluk (dk. 43), Onur Arı (dk. 81) (Eskişehirspor), Mert Çapar (dk. 24), Aytaç Deniz (dk. 45 ve 78), Bünyamin Karataş (dk. 57), Berkay Aydoğmuş (dk. 85) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan Uyğur, Arda Okumuş, Bartu Göçmen, Muhammet Akbulut (Eskişehirspor) Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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