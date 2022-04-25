Kiralık elektrikli bisiklet dönemi başladı Klasik bisikletlerin yerini artık elektrikli olanları alıyor

Havaların ısınmasıyla bisiklet kiralama işine talep artarken yeni model çevreci ve sürdürülebilir elektrikli bisikletler eskilerinin yerini alıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle bisiklet ve mobilet kullanımı arttı. Güzel havayı fırsat bilenler bisiklet turları yaparak vakit geçiriyor. Kendi bisikleti olmayan vatandaşlar ise kiralama yöntemine başvuruyor. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren elektrikli bisikletler de kiralık olarak kullanılmaya başlarken Eskişehir’de esnaflık yapan Gürkan Yurtşen, kentte bir ilki gerçekleştirdi. Yaptığı girişim ile elektrikli bisiklet kiralama işine giren Yurtşen, yaz aylarından umutlu.

Elektrikli bisiklet kiralama işine nasıl girdiğini anlatan Yurtşen, insanların yeni nesil bisikletleri tercih etmeye başladığından bahsetti. Yurtşen, “Burada hem iletişim sektöründeyiz hem de elektrikli scooter ve mobilet kiralama işi yapıyoruz. Aslında bu işe benden önce eniştem Ömer Karalar başladı. Bundan 67 yıl önce ‘Ginger’ olarak tabir edilen mobiletleri kiralayarak gençlere hitap eden bir girişim yaptık birlikte. Daha sonra ‘Ginger’ yeterli olamayınca bu sene elektrikli bisiklet kiralamaya başladık. Bunlar zaten voltajı düşük olduğu için normal bisiklet statüsünde. İnsanlar bir yere gidecekleri zaman, hem gezerek hem de eğlenerek gitmek için elektrikli bisikletleri tercih ediyor. Elektrikli bisikletler Sazova, Kentpark ya da Kanlıkavak Parkını gezmek için rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

Yaptığı yatırımın karşılığını henüz alamadığını belirten Yurtşen, ileriye dönük bir girişim olduğunu söyledi. Havaların ısınmasıyla daha fazla talep olmasını beklediğini söyleyen Yurtşen, fiyat tarifesinden de bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“Yazın yurtdışından gelen misafirlerimiz de elektrikli bisikletlere talep göstereceklerini düşünüyoruz. Yazın sıcaklarda insanlar araba kullanmayı pek tercih etmediği için biz de bu alana yöneldik. Şu an havaların durumundan ötürü çok fazla talep yok, ama ileriki günlerden umutluyuz. İleride elektrikli bisikletlerin, normal bisikletlerin yerini alabileceğini düşünüyoruz. Bu bisikletler kullanım açısından çok rahat, insanlar da ileride kolaya ve rahata kaçmak için bunları kullanmaya başlayacak. Elektrikli bisikletlerin saati şuan 60, mobiletlerin saatlik fiyatı ise 40 lira. İnsanlar genelde bir saat olarak kiralayıp, keyfini alınca 23 saate çıkarıyor ve geziyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.