2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecek

2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı dahilinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline “Süne Mücadelesi” eğitimi verildi.

Eğitime Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat eşlik etti. Eskişehir Süne Koordinatör Yardımcısı Ziraat Mühendisi Köksal Topci tarafından süne mücadelesinde yapılması gerekenlerle ve mücadelenin nasıl yönetileceğiyle ilgili teknik bilgi verildi. Eğitime bu üretim sezonunda süne mücadelesi için oluşturulan 19 teknik ekip ve 1 merkez kontrol ekibinden ekip şefleri ile daha önce süne sürveylerinde görev almamış olan teknik personel katıldı.

İnsan beslenmesinde en çok kullanılan tarım ürününün buğdayın öneminin daha da arttığına değinilen Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, ”Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de hem ekiliş alanı bakımından 1.sırada hem de insan beslenmesinde en çok kullanılan tarım ürünü olan buğdayın günümüz şartlarında önemi daha da artmıştır. Tarımsal üretimin kalite ve miktarının arttırılmasının yanı sıra ürünün sofraya gelirken geçtiği aşamalarda kayba uğramaması ve kalitesinin korunması da bir o kadar önemlidir. Eskişehir’de her yıl binlerce dekar arazide sürvey çalışmaları yapılan süne, buğday ekiliş alanlarının en önemli zararlısıdır. Bu nedenle ilimizde 2022 yılında süne mücadelesi çalışmaları 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.

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