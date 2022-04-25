2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecek

İHA

2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecek

2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı dahilinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline “Süne Mücadelesi” eğitimi verildi.
Eğitime Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat eşlik etti. Eskişehir Süne Koordinatör Yardımcısı Ziraat Mühendisi Köksal Topci tarafından süne mücadelesinde yapılması gerekenlerle ve mücadelenin nasıl yönetileceğiyle ilgili teknik bilgi verildi. Eğitime bu üretim sezonunda süne mücadelesi için oluşturulan 19 teknik ekip ve 1 merkez kontrol ekibinden ekip şefleri ile daha önce süne sürveylerinde görev almamış olan teknik personel katıldı.
İnsan beslenmesinde en çok kullanılan tarım ürününün buğdayın öneminin daha da arttığına değinilen Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, ”Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de hem ekiliş alanı bakımından 1.sırada hem de insan beslenmesinde en çok kullanılan tarım ürünü olan buğdayın günümüz şartlarında önemi daha da artmıştır. Tarımsal üretimin kalite ve miktarının arttırılmasının yanı sıra ürünün sofraya gelirken geçtiği aşamalarda kayba uğramaması ve kalitesinin korunması da bir o kadar önemlidir. Eskişehir’de her yıl binlerce dekar arazide sürvey çalışmaları yapılan süne, buğday ekiliş alanlarının en önemli zararlısıdır. Bu nedenle ilimizde 2022 yılında süne mücadelesi çalışmaları 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
Tepebaşı'nda iftar bereketi sürüyor Aşağı Söğütönü'ndeki iftar programına 4 bin mahalle sakini katıldı Tepebaşı İklim Sözcüleri de iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda iftar bereketi sürüyor Aşağı ...
Kiralık elektrikli bisiklet dönemi başladı Klasik bisikletlerin yerini artık elektrikli olanları alıyor
YEREL HABERLER Kiralık elektrikli bisiklet dönemi başladı Klasik ...
Eskiyen küvetini saksıya dönüştürerek içine sarımsak ekti
YEREL HABERLER Eskiyen küvetini saksıya dönüştürerek içine sarımsak ...
İnönü’de gönül sofrası Oklubalı Mahallesi’nde kuruldu
YEREL HABERLER İnönü’de gönül sofrası Oklubalı Mahallesi’nde kuruldu
Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Farkında mısın?’ isimli drama etkinliği sahneledi
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Farkında mısın?’ isimli ...
Eskişehir’den minik kalplere bayramlık sevinci Eskişehirli ev hanımından çocuklara bayram mutluluğu
YEREL HABERLER Eskişehir’den minik kalplere bayramlık ...
Kanser yüzünden kaybettiği dişlerine yeniden kavuştu
YEREL HABERLER Kanser yüzünden kaybettiği dişlerine yeniden kavuştu
Eskişehir'de bayram telaşı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bayram telaşı başladı
Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi
Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale ...
Ucuz sebze için geri sayım başladı Seralarda hasat için gün sayılıyor Örtü altında sebze hareketliliği başladı Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Doğal afet yaşanmazsa Türkiye’de sebze yönünden sorun yaşanacağını düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Ucuz sebze için geri sayım başladı Seralarda hasat ...
Rusyalı sanatçının öğrencilerinden sanat sergisi
YEREL HABERLER Rusyalı sanatçının öğrencilerinden sanat sergisi
İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor Teknisyen Hıdır Yıldız: "Halk arasında hayalet cama olan ilgi artıyor"
YEREL HABERLER İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor Teknisyen ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 5
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: ...
Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı Kumandayla zemine gizlenen tombala düzeneğinin bulunduğu operasyonda 48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile ...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Çizmelioğlu "2023'e hazırız" dedi
YEREL HABERLER Çizmelioğlu "2023'e hazırız" dedi
Çocuklar eğlendi, gelirler de eğitime bağışlandı
YEREL HABERLER Çocuklar eğlendi, gelirler de eğitime bağışlandı
Valide Malhatun Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Valide Malhatun Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu
Derneğe kumar baskını; malzemeleri asansörlü mekanizma ile gizlemişler
YEREL HABERLER Derneğe kumar baskını; malzemeleri asansörlü ...
Çocuklar 23 Nisan’da mest etti
YEREL HABERLER Çocuklar 23 Nisan’da mest etti
İl Sağlık Müdürü Bilge: "Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur, çocukların ise hakkıdır"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bilge: "Aşılama ebeveynlerin bir ...
Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.