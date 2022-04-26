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Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi olmadı Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldu Engelli bireylerin ailelerinden dikkatli olmalarını rica etti Sürücünün engelli olduğunu öğrenince şikayetçi olmadılar

İHA

Eskişehir'de engelli bir bireyin ailesinden habersiz şekilde kaçırdığı otomobille yaptığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, ölümden dönen vatandaşlar şoförü görünce şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi olmadı Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldu Engelli bireylerin ailelerinden dikkatli olmalarını rica etti Sürücünün engelli olduğunu öğrenince şikayetçi olmadılar

Eskişehir’de engelli bir bireyin ailesinden habersiz şekilde kaçırdığı otomobille yaptığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, ölümden dönen vatandaşlar şoförü görünce şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi’nde 23 Nisan Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, yüksek hızla gelen bir otomobil, yol kenarında bekleyen cam taşıma kamyonetine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Mustafa Kaçmazhan, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetten aldığı darbeyle kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücüye yardım için gittiklerinde engelli birey olduğunu ve kolunda ailesinin telefon numarası yazan bilekliği gördüklerinde şoka uğradı. Kaza yapan engelli gencin babası olay yerine geldiğinde ise bütün herkes derin bir üzüntü yaşadı. Engelli gencin otomobili ailesinden gizli şekilde alarak trafiğe çıktığı anlaşılınca Mustafa Kaçmazhan ve kamyonet sahibi şikayetçi olmadı. Engelli genç kazada yaralanırken, 3 araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi ve zarar görmekten kıl payı kurtulan Mustafa Kaçmazhan ise ailenin mağduriyetinden ve gencin durumundan dolayı şikayetçi olmayarak örnek bir davranış gösterdi.
Yaşanan kazanın ardından İHA mikrofonlarına yaşananları anlatan Kaçmazhan, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. 23 Nisan olmasından dolayı çocuklara zarar gelebileceğini, bundan dolayı engelli sürücünün kamyonetlerine çarparak durduğu için mutlu bile olduklarını belirten Mustafa Kaçmazhan, özel birey ailelerini duyarlı olmaya davet etti. Özellikle engelli gençlerin araçlardan uzak tutulması için ailelerden duyarlılık isteyen Kaçmazhan, şu ifadeleri kullandı:
“Cumartesi günü yani 23 Nisan’da dükkanın önüne kamyoneti çekmiştim. Olaydan 10 dakika kadar önce gürültülü bir ses geldi ama biz mahallenin gençleri olabileceğini düşündük. Ben kamyonetin kenarına yaslanmıştım, arkadaşım da kaldırımda oturuyordu. Gürültüyle birlikte birden vurunca kamyonet bana çarparak beni karşıya dükkana savurdu. Olaydan çok az önce 3 tane çocuk kamyonetin önünde oyun oynuyordu. 23 Nisan olduğu için çocuklar dışarıdaydı. Biraz daha öncesinde bir öğrenci topluluğu geçti sanıyorum ki eğlenceye falan gidiyorlardı. Eğer ki bizim kamyonete vurmamış olsaydı belki de ileride 23 tane çocuğumuzun gencimizin hayatı mahvolmuştu. Biz şikayetçi olmadık. Çünkü sonradan duyduğumuz kadarıyla engelliymiş. Kulakları duymayan, konuşamayan, zihinsel olarak da engeli olan birisi olduğu için bizde şikayetçi olmadık. Kolundaki bileklikte babasının numarası varmış. Aradık, babası geldiğinde evden kaçırdığını öğrendik. Kaçırdığı için facia kazayı yaşadık. Tabi ailesinin de suçu yok. Diğer ailelerimize de seslenmek istiyorum. Muhakkak özel gençlerimizi ve çocuklarımızı araçlardan uzak tutalım. Çünkü hız çok kötüydü. Belki şu an ben olmayabilirdim. Ben farkına bile varamadan çok kötü bir kaza yaşadım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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