ESOGÜ’de nikotinin zararları konuşuldu Sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ’de nikotinin zararları konuşuldu Sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı

İHA

ESOGÜ’de nikotinin zararları konuşuldu Sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülcan Güleç, nikotin ve türevlerinin zararlarını anlatarak bırakmanın yollarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Tütünün sigara olarak kullanıldığını ve sigaranın içinde de bağımlılık yapan nikotin ile kanserojen yapan 4 binden fazla maddenin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Güleç, “Ağızdan başlayarak; ağız, soluk borusu, yemek borusu, pankreas, mesane, serviks kanserlerine ve en önemlisi akciğer kanserine sebep olabiliyor. KOAH yapabiliyor, koroner arter hastalığı, periferik damar tıkanıklıkları, osteoporoza kadar birçok zararı var. İlk önce yoksunluk belirtileri yaşıyorsunuz. Konsantrasyon kaybı, depresif duygu durum, iritasyon, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, iştah artışı ve konsantrasyon kaybı oluyor. En çok konsantrasyon kaybı ve kilo artışından şikayet ediliyor. Gün içinde 15 sigaradan fazla içiyorsanız ve ilk sigaranızı uyandıktan sonraki ilk yarım saatte içiyorsanız bağımlılık şiddetiniz güçlü demektir” dedi.
“Sigarayı bırakmak için tedavi alabilirsiniz”
Ortalama 5 veya 7 denemeden sonra sigaranın bırakılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Güleç, “Tekrar tekrar başlamak ve başarısız girişimler kötü mü? Değil. Her başarısız girişimden sonra kendinize ait nerede zorlandığınıza dair bilgiler ediniyorsunuz ve o bilgiyi bir sonraki bırakma girişiminizde düzeltebiliyorsunuz, daha rahat bırakabiliyorsunuz. Sonunda da tamamen sigarasız bir hayata dönebiliyorsunuz. Sigarayı bırakmak için tedavi alabilirsiniz. Genellikle bu yoksunluk belirtilerini yaşamamak için nikotin replasman tedavileri dediğimiz bizim nikotin miktarını azaltan bantlar, inhaleller, sakızlarla nikotin miktarı azaltılabilir. Mücadelede kişinin çabası ve kararlığı çok önemli. Tedavi almaksızın bırakmak da mümkün. Birkaç davranışsal teknik var. Öncelikle neden sigarayı bıraktığınıza karar verip girişimde bulunmalı ve bu karardan 1 2 hafta sonra bir sigara bırakma günü belirlemelisiniz. Genellikle bu dönemde özel bir gün varsa o güne denk getirmek ve çok yoğun olduğunuz çalışma dönemlerinin içinde olmamasına gayret etmelisiniz. Sigaranın bırakıldığını etrafa haber vermek ve size teklif gelmemesini, ısrar edilmemesini, yanınızda içilmemesini sağlamalısınız. Ailenizde ya da arkadaşlarınızda başka içenler varsa onlarla beraber bırakmayı denemek çok daha faydalı olacaktır” diye konuştu.
“Yoksunluk belirtileri de 2 ile 4 haftada sona eriyor”
Öncelikle sigara miktarının azaltılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Güleç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Yedi adede kadar düşürürseniz günlük tüketim miktarını, daha kolay bırakabilirsiniz, yoksunluk belirtileriniz daha az olabilir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Sevmediğiniz bir sigara markasına geçebilir ve haftalık, daha sonra da günlük içilecek sigara miktarını belirleyip o sınırlar içinde kalıp zaman içinde bunun miktarını azaltabilirsiniz. İlk sigaranızı içme zamanını bir saat erteleyebilirsiniz. Sabah kalkar kalkmaz ilk yarım saat içinde sigara içmeyin. Yoğun bir istek duyacaksınız ilk üç beş gün. Zaten yoksunluk belirtileri de 2 ile 4 haftada sona eriyor. O yoğun istek geldiğinde ne yapacağınızı önceden belirlemek gerekiyor. Bulunduğunuz ortamı değiştirmek, duş almak, yürüyüşe çıkmak, spor yapmak, sakız çiğnemek, meyve yemek, derin nefes, gevşeme egzersizleri gibi madde madde bu istekle başa çıkmak için neler yapabileceğinizi önceden belirlemek faydalıdır. Bunun dışında sigara zincirlerinden uzak durmanız gerekiyor. Çakmak, kül tablası gibi malzemeleri ortada bırakmayın. Örneğin sağ elinizle içiyorsanız sol elinizle için o dönemde ve alkol ile sigara arasındaki o ilişkiyi kırabilmek için ilk haftalarda alkollü mekânlardan biraz uzakta durmak, sigara içilen yerlere gitmemeye çalışmak, gidiliyorsa da sigara içmeyen birisi ile gitmek çok faydalı olacaktır. Bunun dışında içmediğiniz her sigara için veya içmediğiniz her paket için o parayı bir kenara biriktirmenizi, kendinize ve etrafınıza neler alabileceğinizi planlamanızı öneririz. Biriken her parayla da bunları almaya başlayıp kendinizi ödüllendirmenizin faydalarını göreceksiniz. Sigarayı bırakabilirsiniz, yeter ki kararlı olun, pes etmeyin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye ile büfeci mahkemelik oldu vatandaş ekmeksiz kaldı Büfe işletmecisi Ali Muhammet Harmancı: “Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar”
YEREL HABERLER Belediye ile büfeci mahkemelik oldu vatandaş ekmeksiz ...
Havalar ısındı bisiklet bakımları hızlandı
YEREL HABERLER Havalar ısındı bisiklet bakımları hızlandı
Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi olmadı Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldu Engelli bireylerin ailelerinden dikkatli olmalarını rica etti Sürücünün engelli olduğunu öğrenince şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi ...
Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı
YEREL HABERLER Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan ...
Eskişehir’de jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi 88 sürücüye 65 bin 608 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen bin 193 araçtan 14’ü trafikten men edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de jandarmadan eş zamanlı trafik ...
Jandarma personeline “Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili” eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma personeline “Kişiler Arası İletişim ve Beden ...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
Karacahisar Kalesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor Bu kazılar Osmanlı Devleti’nin bilinmeyenler ile dolu kuruluş dönemine ışık tutacak
YEREL HABERLER Karacahisar Kalesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor Bu ...
2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 yerleşim biriminde 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda yaklaşık 67 teknik personel ve 20 araçla yürütülecek
YEREL HABERLER 2022 yılında süneye geçit yok Mücadele 11 ilçe 256 ...
Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı
Tepebaşı'nda iftar bereketi sürüyor Aşağı Söğütönü'ndeki iftar programına 4 bin mahalle sakini katıldı Tepebaşı İklim Sözcüleri de iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda iftar bereketi sürüyor Aşağı ...
Kiralık elektrikli bisiklet dönemi başladı Klasik bisikletlerin yerini artık elektrikli olanları alıyor
YEREL HABERLER Kiralık elektrikli bisiklet dönemi başladı Klasik ...
Eskiyen küvetini saksıya dönüştürerek içine sarımsak ekti
YEREL HABERLER Eskiyen küvetini saksıya dönüştürerek içine sarımsak ...
İnönü’de gönül sofrası Oklubalı Mahallesi’nde kuruldu
YEREL HABERLER İnönü’de gönül sofrası Oklubalı Mahallesi’nde kuruldu
Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Farkında mısın?’ isimli drama etkinliği sahneledi
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Farkında mısın?’ isimli ...
Eskişehir’den minik kalplere bayramlık sevinci Eskişehirli ev hanımından çocuklara bayram mutluluğu
YEREL HABERLER Eskişehir’den minik kalplere bayramlık ...
Kanser yüzünden kaybettiği dişlerine yeniden kavuştu
YEREL HABERLER Kanser yüzünden kaybettiği dişlerine yeniden kavuştu
Eskişehir'de bayram telaşı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bayram telaşı başladı
Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi
Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale ...
Ucuz sebze için geri sayım başladı Seralarda hasat için gün sayılıyor Örtü altında sebze hareketliliği başladı Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Doğal afet yaşanmazsa Türkiye’de sebze yönünden sorun yaşanacağını düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Ucuz sebze için geri sayım başladı Seralarda hasat ...
Rusyalı sanatçının öğrencilerinden sanat sergisi
YEREL HABERLER Rusyalı sanatçının öğrencilerinden sanat sergisi
İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor Teknisyen Hıdır Yıldız: "Halk arasında hayalet cama olan ilgi artıyor"
YEREL HABERLER İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor Teknisyen ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 5
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.