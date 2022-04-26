Albümler artık yerini dijitale bıraktı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi fotoğraf teknisyeni Fatih Üre, fotoğrafçılığın günden güne daha maliyetli bir hobi olmaya başladığını belirterek, "fotoğraf albümleri artık yerini dijital belleklere bıraktı" dedi.

Teknoloji şirketleri tarafından piyasaya sunulan son model dijital fotoğraf makineleri, nostalji sever fotoğraf tutkunlarını analog makinelerden vazgeçiremiyor ve sosyal medya uygulamaları dolayısıyla yediden yetmişe insanlarda fotoğraf çekme merakı giderek artıyor. Analog makinelerde kullanılan bir adet film fiyatlarının en az 120 liradan başladığını ifade eden fotoğraf teknisyeni Fatih Üre, “Analog makine ile yapılan fotoğrafçılık artık maliyetli bir hobi olmaya başladı ve bununla beraber fotoğraf albümleri de makineler gibi dijital ortamlarda arşivleniyor” şeklinde konuştu.



“Siyah beyaz renk efektleri, bir negatif fotoğraf banyosu kadar estetik durmayacaktır”

İnsanların sosyal medya hesaplarında popülerleştirdiği siyah beyaz renk efektlerinin, eski filmlerdeki negatif fotoğraflardan tamamen farklı olduğunu vurgulayan Üre, “Dijital makinelerde pozlanadığınız fotoğrafın ayarını siyah beyaz efekte getirebilirsiniz veya herhangi bir photoshop programından renk tonlarını daha da koyulaştırabilirsiniz. Fakat bu işlemler hiçbir zaman bir negatif fotoğraf banyosu kadar estetik durmayacaktır. Bu gidişata nazaran belirtmem de fayda var ki, bir filme baskı yapmanın maliyeti de arttı. Örneğin; 100 adet 13’e 18 santimetre ebatlarında bir fotoğraf kartı, şu an ortalama olarak 1000 lira civarından başlıyor” dedi.



Fotoğraf arşivleme şekli de dijitalleşti

Dijital fotoğraf makinelerinde pozlanan fotoğrafların genellikle JPEG ya da RAW kalitesinde çekildiğini ifade eden Eskişehirli Fatih Üre, insanların fotoğraf albümlerini de dijital belleklerde veya hafıza kartlarında arşivlediğine dikkat çekerek, durumu şu şekilde özetledi:

“Profesyonel fotoğrafçılar çoğunlukla RAW kalitesinde çekim yaparlar ve RAW kalitesinden pozlanan bir fotoğrafın boyutu JPEG formatından daha fazladır. Yani, RAW ile çekilen fotoğrafları saklamak için daha çok alana sahip bir bellek kartı ya da hard disk edinmeniz gerekiyor ve kapasiteyle paralel olarak fiyatlar da artıyor. İnsanlar baskı veya analog makinelerdeki filmlere nazaran dijitale kaçıyor fakat bahsettiğim üzere işin bu tarafı da maliyetli diyebilirim. Eskiden basılan fotoğraflar, şeffaf bir paket içerisinde arşivlenirdi ve bu tarz arşivleme modeli daha güvenliydi. Çünkü, hard diske virüs bulaşma veya hasar alabilme gibi bir dert yoktu.”

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